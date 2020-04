El PP apura la negociación y confía en que la oposición al menos se abstenga

El teniente delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), apurará la negociación de los presupuestos municipales para lograr al menos una abstención de la oposición de izquierdas en el pleno del jueves, después de que ayer todos los partidos reservaran su voto (lo que significa técnicamente, una abstención) en la comisión de Hacienda. De momento, ya cuenta con el apoyo de Vox --que ha reajustado sus enmiendas a la nueva situación y presentará enmiendas por 8 millones-- y por tanto con mayoría suficiente para aprobarlos, pero no cejará en el empeño expresado la semana pasada por el alcalde, José María Bellildo, de que el documento económico que debe encarar la crisis del coronavirus en Córdoba reúna el máximo consenso.

Fuentes destacó ayer «la responsabilidad y la prudencia» de todos los grupos. Ayer aún no habían formalizado sus enmiendas, pero Fuentes espera que sean «sensatas» y que estén en la órbita de lo expresado por los grupos municipales estos días (incremento del gasto social, reactivación económica y servicios públicos). Por contra, afirmó que es muy complicado ofrecer algunos datos que le han requerido desde la oposición (por ejemplo a qué partidas renuncian las delegaciones) y que quieren esperar a ver qué recursos ofrecen las demás administraciones para no solaparse recursos (por ejemplo en el caso de una renta mínima).

Una vez aprobados los presupuestos, Fuentes pedirá a los grupos que no hagan alegaciones para poder tener en carga las cuentas en un plazo de 15 días y pedir créditos por un valor de 21 millones cuanto antes para empezar a invertir en la ciudad. Al parecer, la oposición de izquierdas estaría preparando un bloque de enmiendas comunes para presentarlas de manera conjunta al Pleno del jueves.

Críticas a Servicios Sociales

Mucho más bronca resultó la comisión de Servicios Sociales celebrada ayer y en la que PSOE, IU y Podemos coincidieron en criticar por no haber incorporado ni datos ni plan de acción. Fuentes socialistas lamentan que no se hayan cubierto las expectativas tras haber pedido la celebración de esta comisión informativa en la que esperaban que Ciudadanos, responsable de Servicios Sociales, diera datos. «Dicen que no están para papeles y han reconocido que no tienen un plan», denuncian los socialistas. De igual modo, Amparo Pernichi (IU) tampoco entiende cómo la concejala no llevó ningún informe o que todavía no se hayan activado procedimientos urgentes para todos los recursos del área. Cristina Pedrajas (Podemos) ha vuelto a pedir «números exactos» de las ayudas y perfil de las familias que se están concediendo para elaborar sus enmiendas a los presupuestos municipales.

Por contra, desde Servicios Sociales, su concejala Eva Timoteo defiende la labor que se está realizando y el refuerzo de personal llevado a cabo en el área. «Dar respuesta a la situación de verdadera necesidad que tienen en estos momentos numerosas familias es nuestra prioridad», dijo.