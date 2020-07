Políticos: vacaciones cortas y cerca

Vacaciones cortas y cerca. Ese podría ser el resumen de las escapadas que este verano protagonizarán los políticos de Córdoba. Tras una larga temporada de confinamiento, teletrabajo y tímida desescalada, el verano cordobés ha hecho acto de presencia con todo su rigor y, con él, las ganas de disfrutar del merecido descanso. Mientras muchos cordobeses se han visto abocados a suspender las vacaciones por cuestiones monetarias, tras la ruina económica que ha supuesto dejar de trabajar durante meses, otros renunciarán este año a viajar muy lejos por miedo a que los brotes que cada día dejan más manchas en el mapa les sorprendan en algún lugar remoto y les obliguen al confinamiento indeseado fuera de casa. Si además, existe una responsabilidad pública de algún tipo, la cosa está cantada. Las vacaciones serán en un radio limitado.

No hay más que ver las respuestas de los alcaldes de la provincia, que parecieran haberse puesto de acuerdo para contestar todos lo mismo. Y es que ninguno de los consultados tiene pensado salir de su pueblo. La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, «pasará sus vacaciones en el pueblo», igual que la primera edil de Aguilar, Carmen Flores, que se quedará «en mi pueblo o cerquita». La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, asegura que este año no se irá de vacaciones, y la de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, que veraneará en su pueblo, «como tantos otros vecinos». El alcalde de Cabra, Fernando Priego, no da detalles, tan solo que «descansará unos días estando diariamente atento a lo que pase y disponible para lo que haga falta», y el de Peñarroya, José Ignacio Expósito, afirma que no saldrá del pueblo. La alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, tiene planeado de momento «ir a la playa los últimos días de agosto, pero cerquita» y el alcalde de Lucena, Juan Pérez, tomarse una semana de descanso, no más este año, «porque la realidad de la crisis sanitaria no nos da otro margen». Sobre el destino, aún no tiene decidido si saldrá de Lucena, aunque si lo hace, «será para redescubrir algún rincón de la Subbética y visitar alguna provincia de Andalucía».

En un verano como este en el que los que tienen segunda vivienda en su pueblo regresan a sus orígenes y el turismo rural y los alquileres de casas (sobre todo, con piscina) en la provincia baten récords de demanda, no es de extrañar que ellos opten por permanecer en su zona de confort. Aunque también habría que ver si es lo que hacen normalmente o una excepción por la cuestión sanitaria.

Entre los delegados de la Junta, nadie respondió a la pregunta aludiendo a que se trata de «su intimidad», salvo el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que explicó que este año las vacaciones serán «muy diferentes» dada la situación sanitaria, por lo que acudirá «dos veces a la semana como mínimo a Sevilla para trabajar en reuniones» y el resto, compaginará su estancia entre la vivienda familiar en Córdoba y otra que tiene en la costa de Huelva.

Jesús Aguirre, el año pasado, en la piscina. CÓRDOBA

Los ediles de Córdoba, una ciudad que está regalando este julio unos días inolvidables de calor, no renuncian, al menos de momento, a refrescarse unos días en agosto, pendientes todos de la evolución de los brotes de coronavirus. El alcalde, José María Bellido, confía en poder escaparse unos días a Fuengirola, su destino habitual, destino que frecuenta con el también popular Miguel Ángel Torrico, que ya tuvo ocasión de darse alguna escapada de relax al Atlántico a finales de junio. El diputado popular en el Congreso Andrés Lorite coincidirá con su mujer de vacaciones la primera quincena de agosto. «Normalmente vamos a la playa, pero este año habíamos pensado hacer una escapada a Asturias», explica, «esa es la voluntad, pero aún no tenemos nada cerrado a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos».

Los concejales de Ciudadanos también han elegido destinos próximos. Isabel Albás pasará unos días en Torrox, David Dorado se relajará en Ayamonte, Eva Timoteo se despejará en Fuengirola y Manuel Torrejimeno alternará Trassierra y el Rincón de la Victoria. Antonio Álvarez se quedará en Córdoba.

En el grupo municipal socialista, la idea es «improvisar». La portavoz, Isabel Ambrosio, se quedará en Córdoba aunque tiene previsto pasar unos días en la Sierra. El concejal Manuel Torralbo hará turismo familiar, aunque «lo más lejos será algún sitio por la costa andaluza» y puede que realice «alguna actividad de turismo activo». José Antonio Romero, por su parte, irá unos días al Cabo de Gata. Ese mismo será el lugar de descanso del diputado del PSOE Antonio Hurtado, que está en Almería de «relax, lectura, familia, deporte, sol y mar». Este año, a diferencia de la mayoría de veranos, no podrá ir a Marruecos a llevar a su familia marroquí «puesto que las fronteras marítimas están cerradas», aclara. El parlamentario socialista Juan Pablo Durán no saldrá de Córdoba. Preocupado por la situación sanitaria, quiere extremar las precauciones para no poner en peligro su salud ni la de sus allegados mayores, aunque intentará darse un chapuzón en alguna piscina.

Isabel Albás alternará Córdoba con Torrox. CÓRDOBA

Por turnos

En el grupo municipal de IU se han dividido para que el fuerte no se quede solo en verano. Ahora están fuera Amparo Pernichi y Alba Doblas y en breve volverán para que se vaya a descansar Pedro García. Pernichi viajará a Cangas de Onís y luego a Las Merindades (Burgos). Pedro García viajará a Isla Canela con sus padres y Alba Doblas estará en Linares. «Nos hemos venido con el abuelo que vive en el campo», ha explicado, «ante el temor de que las playas estuvieran difíciles». Y están aprovechando para arreglar la casa, vacía durante el confinamiento.

Cristina Pedrajas, edil de Podemos, tendrá «vacaciones cortas» probablemente en agosto «porque somos dos concejales y nos turnaremos». En la situación de inseguridad actual, «hay que pensar muy bien dónde vas», señala. Por eso, prevé visitar a su hijo que vive en Madrid, su hija en Almería y su hermano en Cádiz. Quería ver a su familia de Barcelona y ese plan no está claro. Lo que no descarta es pasar unos días en algún retiro de yoga a modo de desintoxicación del estrés.

Se confirma. Este verano habrá más cordobeses que nunca en Córdoba.