La Policía Local empezará a sancionar por no llevar mascarillas desde el viernes por la noche

La Policía Local empezará a sancionar por no llevar puesta la mascarilla obligatoria a partir de este fin de semana, en concreto desde el viernes por la noche, que es cuando se espera mayor concentración de jóvenes. El alcalde, José María Bellido, ha explicado que se ha dado "un margen razonable de un día o dos para que la Policía Local informe primero". "No es afán recaudatorio" el que mueve estas sanciones, ha indicado, sino "concienciar primero" e informar y, "a partir del fin de semana, después de un periodo informativo, a quien no cumpla se le sancionará".

El Ayuntamiento ya tiene claro cómo será el procedimiento de instrucción de estas multas, que no llevará a cabo la Policía Local, sino que será la Autonómica la encargada del mismo. La Policía Local se centrará en la vigilancia del uso de las mascarillas y en imponer la sanción a quien no la lleve puesta.

El alcalde ha pedido a los cordobeses que cumplan con la obligatoriedad de usar la mascarilla porque "estamos viendo cómo aumentan los casos y los rebrotes en toda España". En Córdoba, señala, aunque el que se ha producido "ha sido pequeño" y está "controlado, "cualquier día puede pasarnos" y las únicas medidas que tenemos para protegernos son la mascarilla, la distancia social y respetar los aforos", que "es lo que nos garantiza que podamos volver a una cierta normalidad, que es importante por la salud y por los problemas económicos y sociales" que se derivan del coronavirus.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que se están repartiendo las mascarillas en los domicilios de los cordobeses y que la distribución acabará mañana.

Por su parte, el responsable de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que la Policía Local se está dedicando desde el miércoles a "informar y concienciar a los vecinos de la obligatoriedad dictada por la Junta del uso de mascarillas para la prevención del coronavirus" y está comprobando "que la inmensa mayoría de cordobeses están cumpliendo". Torrico asegura que los agentes "no han tenido que enfrentarse a ninguna conducta problemática" hasta ahora.

Torrico ha señalado que esta actividad de concienciación continuará este jueves y mañana viernes. No obstante, "a partir de la noche del viernes, en previsión de que puedan concentrarse botellones de jóvenes", la Policía Local "empezará a sancionar y a remitir a la Junta las multas para que las instruyan".