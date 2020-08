La Policía investiga dos robos por escalo en la zona de Salesianos

La Policía Nacional está investigando dos robos por escalo registrados en los últimos días en la zona de Salesianos, para localizar a los presuntos ladrones que escalaron hasta la primera planta de sendos edificios para introducirse en las terrazas donde sustrajeron los objetos que encontraron fuera sin llegar a introducirse en las viviendas, según han confirmado fuentes policiales, aunque de momento no ha habido detenidos.

El método del escalo es un método habitual en verano en Córdoba, que utilizan los ladrones para entrar en los hogares, aprovechando que las ventanas y balcones están abiertos debido a las altas temperaturas. Normalmente, los ladrones se cuelan en los edificios por los portales, aprovechando la entrada y salida de vecinos, y suben a las azoteas desde donde se cuelgan posteriormente.

La Policía recuerda que para prevenir robos en viviendas y trasteros es importante tomar ciertas medidas de precaución como "no divulgar en redes sociales información sobre las vacaciones antes o durante las mimas, no dejar mensajes en el contestador informando sobre su ausencia ni abrir la puerta a desconocidos". En caso de escuchar ruidos extraños, observar actividad donde no debería haberla, ver personas o coches no habituales merodeando o mirillas manchadas o con objetos fijados entre el marco y la puerta o metidos en las cerraduras "es necesario llamar a la Policía" y no entrar "si ve la puerta del domicilio abierta o una ventana rota".