Podemos denuncia el retraso de los 261 contratos del Plan Aire

Podemos Córdoba denuncia el retraso de las contrataciones que el Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto hacer a través del Plan AIRE. El concejal Juan Alcántara ha señalado que hoy es la fecha límite y asegura que desde el equipo de gobierno no se le ha dado la información requerida sobre estos contratos por lo que teme que sea "una nueva pifia" del equipo de gobierno. El edil asegura que ni el concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ni la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, le han informado de la marcha del Plan Aire y lamenta que sigan esperando los 103 jóvenes y las 160 personas de más de 29 años cuya contratación anunció el Ayuntamiento en agosto y que se haría a partir de los perfiles que envía el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Podemos pregunta qué ha sido de esos 261 contratos, que iban a reforzar la limpieza y desinfección de los centros escolares por el covid, de los que 103 son supuestamente para jóvenes entre 20 y 29 años, con una subvención autonómica de 914.640 euros; otros 82 contratos iban destinados a personas de entre 30 y 44 años, por 892.000 euros, y 82 contratos más para mayores de 45 años, por 675.000 euros.

Fuentes municipales desmienten que exista ese retraso y aseguran que de hecho ya se han hecho las primeras contrataciones del Plan Aire y que ya hay personal trabajando en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), el primer organismo que iba a recibir un impulso de este programa para, precisamente, agilizar el resto de contratos. Además, ayer se ofertaron dos plazas de técnicos superior en organización y administración de empresas y otra para un operador grabador de datos por ordenador.

Podemos señala como una prueba más de su denuncia la información facilitada por el gerente de Cecosam, Pedro Ruiz, que ya había avanzado que del Plan AIRE se solicitaron para los cementerios municipales cuatro controladores y seis peones que se ocuparían principalmente de las funciones de desinfección y colocación de flores y limpieza de lápidas. No obstante, oficialmente nadie le ha informado sobre si se van a cubrir o no esas necesidades, "aunque extraoficialmente se sabe que no va a llegar nadie".

Ordenanzas fiscales

En otro orden de cosas, Podemos denuncia el retraso también en la negociación de las ordenanzas fiscales para 2021 a escasos tres meses de que finalice el presente ejercicio anual. En este sentido, "el cogobierno local esconde la cabeza en la arena como el avestruz; no habla ni actúa ante los devastadores efectos económicos que la crisis sanitaria provocada por la covidCovid-19 va a tener tanto en los ingresos municipales como en la situación económica de las personas y de las empresas radicadas en el término municipal". En opinión de Juan Alcántara, "tras tanto autobombo, nadie contempla el apoyo a la adquisición, reforma y rehabilitación de viviendas, para el fomento el uso residencial y de comercio tradicional en la zona", especialmente acuciante en la zona del Casco Histórico. A eso se le añade que, de forma recurrente, el Órgano de Planificación Presupuestaria, constata que el Ayuntamiento de Córdoba no cuenta con los medios suficientes, especialmente humanos, para afrontar la nueva situación social y económica de la ciudad, "que da la sensación de que no se han dado cuenta de que todo ha cambiado", ni para poner en marcha un Plan de Choque que sólo se basa en unos remanentes anteriores, pero no en nuevas fórmulas aplicables a una ciudad excesivamente dependiente del monocultivo turístico.