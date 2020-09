Podemos pide al Ayuntamiento un listado con espacios municipales para apoyar la vuelta al cole

El grupo municipal de Podemos Córdoba va a requerir del concejal delegado de Educación e Infancia del Ayuntamiento, Manuel Torrejimeno, que aporte un listado de espacios municipales o de la Diputación Provincial de Córdoba que puedan estar disponibles a lo largo del curso que entra para los centros educativos en caso de necesidad de espacio, a fin de desdoblar aulas y se puedan cumplir todos los protocolos preventivos. Según ha asegurado el concejal de la formación morada Juan Alcántara, el objetivo está claro: "Descongestionar centros que vayan a estar masificados a la hora de aplicar las distancias mínimas de seguridad y tener opciones de espacios para actividades con más espacio, al aire libre o instalaciones adecuadas".

En este sentido, Alcántara ha recordado que otros municipios de la provincia y del resto del país han ofrecido ya sus propios espacios a sus respectivas consejerías de Educación para que puedan hacer uso de ellos, como ha sido el caso de Puente Genil, Cádiz, Las Rozas, Torremolinos, Umbrete, Torrelodones, Humanes, Lucena, Pozuelo de Alarcón, Fuenlabrada, Berja, Rivas, Tres Cantos, Cartagena, Ciezar, Vícar, Soria, Valdemoro, Velilla, Mula, Alhaurín el Grande o Barcelona, entre otros muchos. Y para facilitarle la labor al concejal responsable de Educación, Podemos Córdoba propone algunos ejemplos que pueden ser utilizados en la capital cordobesa, tales como el colegio Luciana Centeno, que sigue teniendo calificación de centro educativo; los Colegios Provinciales de la Diputación en Parque Figueroa, la antigua Escuela Oficial de Idiomas, los centros cívicos municipales, espacios al aire libre en parques y jardines o instalaciones deportivas y culturales.

De hecho, el CEIP Fray Albino ha solicitado ya poder usar las instalaciones del campo de fútbol de San Eulogio tanto para recreos como para otras actividades al aire libre. Unas instalaciones que, según ha recordado Podemos Córdoba, son ya municipales. Para Alcántara, ahora más que nunca es necesario un esfuerzo por parte de todas las administraciones para garantizar una vuelta a las aulas de la manera más segura posible. "Entre todos podemos innovar y buscar opciones desde el Ayuntamiento y no sólo palabras huecas y titulares llamativos, sino actuando de forma proactiva, teniendo como principal premisa que situaciones especiales requieren de medidas especiales".

Tanto el edil como la portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, han mantenido esta misma mañana una reunión con el propio Manuel Torrejimeno, a quien le han hecho llegar la necesidad de que el cogobierno local debe demostrar a la ciudadanía que este asunto es de absoluta prioridad en estos momentos, ya que hay mucho temor y, sobre todo, dudas entre los padres y las madres del alumnado. Pedrajas, igualmente, ha señalado que ha hecho llegar al delegado municipal de Educación una solicitud de la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanos Rumanos, Acisgru, para que se les pueda proporcionar ropa a los niños escolarizados de los asentamientos de cara al inicio del curso, cuestión que se trasladará en estos días siguientes al Área de Servicios Sociales, que lidera Eva Timoteo.

Por su parte, Torrejimeno ha trasladado, según informa Podemos en una nota, que para la vigilancia en las salidas y entradas a los centros educativos habrá 38 monitores del plan Educo, que pueden colaborar incluso en tareas dentro del centro, además de los efectivos de Policía Local que informó recientemente el concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico. Por contra, no habrá refuerzo de conserjes para los centros, "porque, lamentablemente, no nos han dado ninguna solución, muy a pesar de que hay centros que no cuentan ni siquiera con uno en estos momentos", ha advertido Cristina Pedrajas, más allá de las contrataciones anunciadas por el gobierno municipal a través del Plan AIRE. En cuanto al calendario de limpiezas y desinfección de colegios, "nos aseguran que a día 10 estarán todos en condiciones", ha añadido la portavoz de la formación morada. El Grupo Municipal Podemos reitera su total apoyo a la Marea Verde de Córdoba y la Plataforma de AMPAs “Niñ@s del Sur”.