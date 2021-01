Podemos pide paralizar las 26 plazas de libre oposición de Trabajo Social ocupadas por interinos

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha exigido al equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba que se paralice el proceso de convocatoria de 26 plazas de trabajadores sociales que en la actualidad están siendo ocupadas por interinos y se suma así a los acuerdos alcanzados el 28 de diciembre en la Permanente Conjunta formada por la Junta de Personal y el comité de empresa municipal, que no entiende "los cambios de criterios por parte del cogobierno municipal para no organizar planes de estabilización para estas plazas que llevan ocupadas, en algunos casos, de doce, quince y casi veinte años", según un comunicado.

Juan Alcántara, viceportavoz del grupo Podemos, deja clara la postura morada: el alcalde de Córdoba, José María Bellido, "debe paralizar un proceso que no es justo y es lesivo con las trabajadoras y trabajadores sociales de este Ayuntamiento, que han estado al pie del cañón desde el minuto uno de esta pandemia intentando dar respuestas, en medio del caos, a la ciudadanía cordobesa que tenía que acudir a los servicios sociales. Darles ahora una patada es inmoral y muy poco ético, por no decir la incoherencia de no cumplir la propia moción que ya presentó el PP en enero de 2019 para este problema que han creado ellos mismos convocando así las plazas y sin diálogo ninguno”, ha destacado en la nota de prensa.

La formación morada, tras una reunión mantenida el pasado diciembre con algunas trabajadoras afectadas, solicitó por registro, entre otras cosas, la cuantía en calidad de indemnización por despido improcedente que debería pagar a estas trabajadoras, acorde a la sentencia del TJUE, y "muchas reconocidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" como “indefinidas no fijas”.

Por ello, Podemos Córdoba pide "sensatez" al cogobierno municipal de PP-Cs, que paralice la convocatoria de oposiciones de dichas plazas en vistas del anuncio del Gobierno Estatal, y la PNL aprobada en Congreso, sobre la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para acabar con los abusos de temporalidad. También, le piden al alcalde que eleve esta cuestión, en vista de la futura modificación del EBEP, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y se consigan respuestas comunes ante el abuso de temporalidad en las entidades locales.