Podemos pide que se cumpla con las políticas verdes y de vivienda de San Lorenzo

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha visitado hoy la barriada de San Lorenzo, en el Distrito Centro, acompañada del presidente de la asociación vecinal San Lorenzo Existe, Manuel Ortega, y ha podido constatar en persona, junto con el representante de Podemos en la Junta Municipal de Distrito Centro, Carlos Aranda Salmoral, el estado de las calles, las infraestructuras urbanas y las viviendas.

"San Lorenzo aún es, a día de hoy, un barrio vivo y sus vecinos no quieren ver cómo se va transformando en un barrio como otros del Casco Histórico, donde las casas están siendo sustituidas por viviendas de uso turístico, y los jóvenes al emanciparse no pueden plantearse seguir viviendo en su barrio natal, porque no hay espacios de alquiler asequible", ha afirmado Pedrajas en un comunicado, para añadir que "quieren tener, como otros muchos barrios, infraestructuras en sus calles para el ocio de niños y niñas, para el deporte, para poder reunirse, para sentarse en un banco a charlar bajo la sombra de un árbol, pero éstas brillan por su ausencia".

Por ello, Pedrajas ha pedido que se cumplan con las políticas verdes y de vivienda en la barriada. En este sentido, la portavoz municipal de Podemos ha recordado que el cogobierno municipal está obligado a tener en cuenta en todos sus proyectos de remodelación de calles o en las actuaciones nuevas de urbanismo la existencia de vegetación y el uso de materiales adecuados para disminuir el calentamiento de nuestra atmósfera.

Pese a ello, continúa la edil, "hemos podido constatar que en la remodelación prevista para la calle Jesús del Calvario y en el ensanche que hay frente a la parroquia de San Lorenzo se van a utilizar materiales para reconstruir la calzada y acerado que acumulan aún más calor que los que hay actualmente y, aunque hay algunos espacios de esa vía más amplios, que permitirían colocar pequeños árboles en alcorques o incluso maceteros, no está previsto ninguno, aumentando aún más la temperatura que se alcanza en dichos lugares".

Por otra parte, durante su visita al barrio, Pedrajas ha constatado la existencia de casas casi derruidas desde hace más de 20 años en algunos casos, donde únicamente pervive la fachada, con el consiguiente peligro de derrumbe y el foco de ratas e insectos y palomas. "Podrían ser solares enormes donde situar una zona ajardinada, unas instalaciones de ocio infantil, un parque de ejercicios físicos para mayores, una isla de frescor con vegetación abundante y de sombra. Urbanismo tendría que tomar cartas en el asunto para un cambio de titularidad y desarrollar allí un proyecto útil para el barrio y sus gentes", ha señalado.

Otra solicitud que plantea la concejala de Podemos Córdoba a Urbanismo y a su responsable, Salvador Fuentes, es "que, de una vez por todas, se tome en serio un Plan de Vivienda Municipal, que permita construir viviendas asequibles y adaptadas para todo tipo de movilidad, principalmente para gente joven, y que tenga el suficiente valor para intervenir solares abandonados para este uso".

Por último, Podemos Córdoba ha reclamado un centro cívico para la zona, que permita la reunión del vecindario y el desarrollo de actividades culturales.