Podemos pide que el Ayuntamiento pague a los taxistas la cuota de Radio Taxi

La portavoz de Podemos Córdoba en el Ayuntamiento, Cristina Pedrajas, ha reclamado al gobierno municpal que sea coherente y ayude al sector del taxi, que cumple un servicio público esencial y es uno de los más afectados por la pandemia de la covid-19. Entre las propuestas de este grupo municipal está que el Ayuntamiento pague las cuotas que restan del año de Radio Taxi. Según Pedrajas, los taxistas pasaron los meses de emergencia prácticamente sin ingresos, pero la situación no ha mejorado mucho en la actualidad, ya que estos autónomos llevan tiempo trabajando días alternos para repartir los pocos clientes que tienen, ya que, entre otras cuestiones, apenas hay visitantes externos y que son los que más utilizan este servicio. Así, el sector del taxi ha visto disminuir gravemente sus ingresos, pero no así sus gastos, que siguen afrontando como pueden, "en muchos casos comiéndose los ahorros de años de trabajo", ha añadido Pedrajas. Por eso, tienen razones de peso para lamentarse de que son transporte público cuando conviene usar ese término, "pero no lo son para dejarlos en el abandono".

Por otro lado, hay un total de 10 taxistas a los que se les debe las ayudas correspondientes a los eurotaxis (taxis accesibles) ya aprobadas en los años 2016 (fracción correspondiente al año 2019), años 2017 y 2018 (fracciones correspondientes a los años 2019 y 2020). "Cuando un taxista hace la gran inversión de adaptar su coche a clientes con movilidad reducida, con silla de ruedas, le corresponde una ayuda de 6.000 euros, que, por cierto, años atrás era el doble, y que además se le paga fraccionada en cuatro años", ha denunciado Pedrajas, con la realidad de que llevan dos años sin cobrarla "y no sabemos la causa".

Por otro lado, el Ayuntamiento aprobó hace unos meses unas ayudas para renovación tecnológica de los vehículos, por un total de129.000 euros, de las que "tampoco se sabe nada aún", destaca la edil de la formación morada. De igual modo, en el Plan de Choque se incluían otros 129.000 euros para colocación de mamparas y demás necesidades específicas para hacer frente a la pandemia, que igualmente, "están en el cajón del olvido", aunque a los y las taxistas se les ha obligado a poner estos dispositivos en sus vehículos para seguridad de los pasajeros y de ellos mismos.

Se trata, por tanto, de un sector "abandonado no sólo por su Ayuntamiento, sino también por la Junta de Andalucía, que no ha sacado ningún tipo de ayuda específica". Por esta razón "sólo les queda acudir a las ayudas estatales por el cese de actividad, dado que desde junio pasado están limitados al 25%, 33% o 50% de jornada laboral", ha puntualizado Pedrajas. "Desde Podemos Córdoba vamos a exigir al concejal de Hacienda, Salvador Fuentes, que regularice y pague de inmediato todas esas ayudas prometidas y presupuestadas, y para aliviar un poquito más la situación a estos profesionales le vamos a solicitar que incluya una partida en el Plan de Choque que sufrague las cuotas mensuales de 72 euros al mes que abonan a Radio-Taxi, servicio imprescindible para el desarrollo de su trabajo diario, durante los dos meses que quedan de este año y reducción o aplazamiento de las tasas municipales que les correspondan", ha avanzado Cristina Pedrajas. De ese modo, a lo mejor "podemos evitar que algunos se vean obligados a malvender su licencia e ir a engrosar las listas del paro como única saluda para su familia".