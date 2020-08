Podemos exige que la Junta "apueste de una vez por todas" por Rabanales 21

El grupo municipal de Podemos ha planteado la necesidad de que la Junta de Andalucía apueste "de una vez por todas por el parque tecnológico Rabanales 21, como sí ha hecho con otros parques tecnológicos de la comunidad andaluza", después de que la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, comentara recientemente la necesidad de impulsar y potenciar a las empresas del sector tecnológico cordobesas por ser generadoras de empleo y de desarrollo, además de ser de las que mejor han encarado la pandemia reduciendo el impacto del coronavirus.

"En Podemos coincidimos con la concejal del PP en que las empresas del sector de la innovación tienen capacidad de reacción, adaptación y creación para generar actividad económica que acaba creando empleo de calidad, pero, al mismo tiempo, esas empresas necesitan de un espacio de excelencia donde poder desarrollar su trabajo y qué mejor sitio en Córdoba que Rabanales 21", señala el concejal Juan Alcántara.

Sin embargo, a juicio de Podemos, Rabanales 21 "sigue aún en pañales sin alcanzar para nada su potencial", por lo que el grupo cree necesaria "una infraestructura científica y tecnológica potente en nuestra ciudad en las mismas condiciones que las que tienen en el resto de Andalucía".

A juicio de Alcántara, Rabanales 21 es el "claro ejemplo del quiero y no puedo del señor. Bellido". "Se habla de crear empleo pero no se apuesta ni se presiona donde realmente se debería, en la Junta de Andalucía", añade, asegurando que "Córdoba no es menos que ninguna otra ciudad andaluza, pero con respecto a su parque científico tecnológico, sí."

En este sentido, Podemos asegura que el parque "es con diferencia el más agraviado de Andalucía en materia de ayudas de la administración". Así, por ejemplo, señala que si Rabanales 21 percibió, a través de la Agencia Idea o Soprea, 4.111.507,11 euros, el granadino recibió 269 millones de euros; Aerópolis y Tecnobahía, Sevilla y Málaga, 219 millones; el de Campanillas, en Málaga, 19.335.120; el de Almería 8.877.608; el de Jaén 8.284.380; el de Huelva 5.147.450; y el de Cartuja 93, 4.178.822.

Eso se agrava, según Podemos, en el sentido de que frente al capital social que aportó la Junta a Rabanales 21, que es de un 20%, se da el caso de que Aerópolis (Sevilla) y Tecnobahía (Cádiz) perciben el 100% de esos 219 millones de euros de financiación, o bien han aportado el 67,50% a la participación del capital social de Cartuja 93 o un 51% al parque malagueño.

Lo mismo se puede decir con la dotación de edificios por parte de la Junta, donde en Aerópolis y Tecnobahía el 100% de los mismos pertenecen a la Junta, según explica Podemos, mientras que, por ejemplo, en Cartuja 93 el Gobierno andaluz dispone de una decena o en el de Málaga de otra decena. En cambio, asegura "en Rabanales 21 la Junta de Andalucía no ha invertido en ni un solo edificio, siendo el único parque científico tecnológico de Andalucía que se encuentra en esta situación".

"No es para nada comprensible este abandono de la administración andaluza, no solo con el Ejecutivo actual, sino también por parte de los anteriores gobiernos desde que comenzó su andadura el 4 de junio de 2001, hace la friolera de 20 años", ha insistido el edil de Podemos, quien ha añadido que todavía se está a tiempo de recuperar el proyecto de Rabanales 21 facilitando la llegada de empresas innovadoras.

Podemos piensa que el papel de la Junta sería fundamental, no solo con un incremento de su participación accionarial, sino también llevando a cabo iniciativas complementarias, como la creación de más techo de edificio o un mayor impulso del trabajo desde la Agencia Idea o de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Por lo tanto, las primeras propuestas que Podemos Córdoba llevará al Imdeec cuando entre en su consejo de administración será "una equiparación igualitaria del parque tecnológico cordobés con respecto a los demás de Andalucía".