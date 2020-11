Podemos exige contratar personal para ejecutar el plan de choque

El grupo municipal de Podemos Córdoba en el Ayuntamiento ha advertido, a través de su concejal Juan Alcántara, que si el gobierno de PP y Cs quiere que el plan de choque funcione y llegue a todos los ciudadanos de forma ágil y rápida, lo primero de todo es reforzar las áreas y departamentos que van a gestionar las ayudas y los contratos. "No se puede empezar la casa por el tejado, sino que debemos poner los cimientos primero, y éstos son la plantilla del Ayuntamiento de Córdoba", ha explicado Alcántara. Para ello, lo que plantea la formación morada podemita es contratar personal de una manera rápida y ágil, y "la mejor manera para ello es tirar de bolsa de trabajo para, de una manera extraordinaria, contratar personal municipal para Recursos Humanos y de Hacienda", ha explicado el edil.

Tras una serie de contactos en profundidad con las diferentes secciones sindicales del Consistorio cordobés, Podemos ha llegado a la conclusión de que existen fórmulas para ese tipo de contratación a base de contratos por acumulación de trabajo de seis meses como mínimo. Pero Alcántara ha insistido que la situación es urgente y hay que hacerlo de una manera ágil y rápida para que la Intervención no ponga reparos. Es más, hay que tener en cuenta que a partir del 15 de noviembre el Área de Intervención sólo admite ya trámites ordinarios, con lo que "tiene que ser una cuestión exprés y dejarlo cerrado esta misma semana".

En caso de no llevarlo a cabo ahora, "todo el plan de choque corre el riesgo de quedarse colapsado, bloqueado y paralizado por la propia estructura del Ayuntamiento". Sería "absurdo y ridículo en una Administración pública", en palabras del edil de Podemos, el "círculo vicioso" de no poder contratar a gente por falta de gente que trabaja en Contratación, "es decir, no podemos contratar , porque no tenemos quien contrate". Es algo derivado, no obstante, de la "escasa política de personal que tiene este gobierno y han tenido también los anteriores".

En resumen, es necesario un refuerzo de personal en Recursos Humanos y Hacienda, con la fórmula más rápida posible, bolsas de trabajo y contratos por acumulación de tareas, por ejemplo, por un tiempo determinado, con el objetivo de cubrir una necesidad especial, que es la de gestionar todas estas ayudas y las que pudiésemos plantear con otros fondos que lleguen del Estado o de Europa. Por el momento, no se puede calcular la cuantía total, porque dependería del número de contratos, de qué categoría, y por cuántos meses., pero está claro que no podemos correr el riesgo de que no se pueda ejecutar todo este planteamiento de utilización del remanente por el embudo de gestión que se puede dar en estas dos áreas, básicamente por falta de personal, "un déficit estructural que ya venimos arrastrando desde hace años". Evidentemente, estas contrataciones son al margen de las previstas por el Plan AIRE de la Junta.