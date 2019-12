Podemos denuncia que los presupuestos municipales "están enquistados"

El grupo municipal Podemos ha mostrado su preocupación, en una nota de prensa, por "la parálisis y el estancamiento del gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba" y se pregunta para cuándo estarán los presupuestos, que "están enquistados".

Los concejales de Podemos Cristina Pedrajas y Juan Alcántara manifiestan que "a finales de año, y tras un periodo considerable de meses para “engrasar” la maquinaria de gestión municipal, y con el aluvión de asesores, directores y coordinadores generales contratados a dedo, no se entiende cómo pueden estar enquistados los presupuestos municipales, así como los de algunas de sus empresas municipales".

"Dadas las constatables diferencias entre el Partido Popular y sus socios de Ciudadanos", dicen, el grupo confía en que "sus intereses y disputas partidistas no afecten a la actividad normal de la ciudad y a la correcta prestación de servicios públicos". Y añaden que "son muchos los que temen que sí, por la falta de personal ya acuciante y que no se ven visos de mejora con la política continuista actual, la premisa y prioridad de subcontratación de servicios frente a opciones legales de interinidades, personal laboral y apertura de procesos de reposición de personal municipal".

Podemos señala, igualmente, que "empresas como Vimcorsa, tras las diferentes y sucesivas peticiones de información por parte del grupo Podemos, no existen, no se conocen presupuestos para 2020 ni una línea de actuación ante la problemática de la vivienda y su empeoramiento en los años venideros. Solicitud incluída de estado de liquidación del actual presupuesto de 2019, sin respuesta por parte de la gerencia y presidencia de la empresa de vivienda municipal.

De otra parte, muestran la preocupación por que "no se apueste por la creación de oportunidades de formación y empleo desde lo municipal, con la consecución para nuestra capital de fondos y recursos para la implantación de escuelas taller o talleres de empleo, sin respuesta a las requeridas solicitudes de información".

Por eso, el grupo municipal Podemos del Ayuntamiento de Córdoba se pregunta, según la nota, "¿los presupuestos “pa” cuando, señor Bellido? ¿La transparencia y el desarrollo conjunto de una estrategia para vivienda digna, generación de empleo y políticas medioambientales y culturales sostenibles,... “pa” cuando?".