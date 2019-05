Podemos Córdoba reclama que se reponga la celosía de Rafael de la Hoz en la Mezquita

La candidata a la Alcaldía de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha exigido en nombre de su formación la reposición inmediata de la celosía de Rafael de la Hoz que fue retirada para abrir una segunda puerta en la Mezquita-Catedral y permitir el acceso de las cofradías al interior del templo durante la Semana Santa.

Según Pedrajas, las administraciones "tienen la obligación de mantener y conservar nuestro patrimonio histórico, cultural y medioambiental para generaciones venideras", por lo que valoran "muy positivamente la anulación del permiso por parte del juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba que la Consejería de Cultura concedió para retirar la celosía".

En su opinión, "no se trata de una cuestión confesional o religiosa sino del cumpliendo de la estricta legalidad vigente que no han cumplido ni la Junta de Andalucía ni el Obispado", ha dicho textualmente. Pedrajas recalca que "la celosía es una parte estructural del monumento y pertenece al edificio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984 y la sentencia deja claro que la Junta ha incumplido sus propias leyes para la protección de este tipo de bienes".

A Podemos Córdoba le parece "impresentable" que la Junta y el Cabildo se resistan a reponer la celosía "porque simplemente están incumpliendo una ley", y tras denunciar la situación en el Parlamento "a través de nuestros parlamentarios" están a la espera de que la sentencia sea firme.

Según Cristina Pedrajas, "la Semana Santa no debe perjudicar el patrimonio cultural y el hecho de que las cofradías pasen supone un deterioro y un incumplimiento de acuerdos y de derechos patrimoniales de la ciudad". Tampoco admiten que se instale una celosía abatible porque "la celosía fue diseñada pieza a pieza por De la Hoz, está sostenida por su propio peso, y se hizo así para que no fuese abatible ni se quitara y eso no se debe tocar".

Podemos Córdoba ha criticado además que el Cabildo utilice este edificio Patrimonio de la Humanidad solo con un fin consumista y proponen desarrollar una política turística consensuada, que no se oriente al turismo de masas y solo a obtener beneficios" por lo que coinciden con otros partidos en la necesidad de renovar el plan especial del conjunto histórico de la ciudad, una renovación ya iniciada por el gobierno local.