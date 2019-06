Pocos proyectos para 2019

Las primeras cuentas del Gobierno de PP y Ciudadanos llegan con novedades al estar por primera vez en años provincializadas, lo que permite ver en qué se gastará el dinero. A pesar de ello, los grandes proyectos vuelven a estar ausentes con partidas específicas y en lo poco que se puede comparar, Córdoba no sale bien parada.

Los primeros presupuestos de la Junta del cogobierno PP-Ciudadanos contemplan pocos proyectos para Córdoba, al menos que se puedan ver recogidos en el papel, con nombres, apellidos y partidas concretas. La filosofía ha sido, según las explicaciones dadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los aprobó, plasmar iniciativas realistas que se puedan ejecutar en lo que queda de año en vez de cantidades que aparecen en la teoría pero que no llegan a llevarse a cabo en la práctica. No hay que perder de vista que los presupuestos cubren menos de medio año, por lo que tampoco queda mucho margen de maniobra para gastar cifras millonarias en proyectos que, en muchos casos, ni están licitados. En cualquier caso, estos presupuestos dejan una sensación extraña al mostrar de forma explícita iniciativas que normalmente pasan desapercibidas dejando en el limbo de las cantidades compartidas con otras provincias proyectos que se esperaban. Y es que, aunque después de varios años por fin están provincializadas las inversiones, queda un 70% sin concretar, lo que dificulta ver claramente hacia dónde van. Habrá que esperar a la presentación oficial en Córdoba para tener más datos.

Las grandes cifras

En inversiones, al igual que ocurre en los presupuestos del Estado año tras año, Córdoba no sale muy bien parada. Con 118 millones para inversión reconocida (la que está en el anexo de inversiones con partidas concretas sin contar con la no provincializada), Córdoba ocupa el penúltimo lugar de Andalucía tras Cádiz (212,2 millones), Sevilla (170,3), Málaga (153,1), Jaén (131,7), Granada (130,7) y Almería (125,2). Solo Huelva, con 96,6, cuenta con menos dinero. Ese reparto hace que Córdoba reciba por habitante 150 euros, cantidad que la sitúa en quinta posición tras Jaén (207), Huelva (186), Almería (177) y Cádiz (171). Menos euros per cápita tendrán Granada (143), Málaga (93) y Sevilla (88).

Últimos presupuestos

Aunque desde que empezó la crisis los presupuestos han ido a menos año tras año, conviene volver la vista atrás para tener una referencia de los últimos aprobados, los que siguen vigentes aún, los del 2018, que ya venían menguados. En aquellos presupuestos era imposible saber qué cantidades correspondían a Córdoba y vislumbrar en qué proyectos se emplearían. Las cifras no se veían reflejadas en el documento y solo se conocían durante la presentación oficial que se hacía en cada provincia. En Córdoba, en octubre del 2017, se anunciaron 3 millones para acabar la primera fase de la obra del Palacio de Congresos; 10,1 para pagar el primer canon de la Ciudad de la Justicia; 1,2 para la ampliación del parque logístico con una nueva nave, ya construida; 2 millones para el Centro de Creación Contemporánea; 2,4 para la variante de Lucena; casi medio millón para Medina Azahara; y 75.000 euros para Ategua.

El resto de iniciativas eran una mera declaración de intenciones porque no había cantidades específicas para ellas. Ahí entraban la redacción del proyecto de las consultas externas del Materno Infantil; las obras de los centros de salud de Huerta de la Reina -ya ejecutado- y de la avenida de América; los carriles bici junto con la primera fase de la reforma del Marrubial, ya realizada también; el colegio de Turruñuelos, que está en obras; y el IES de Miralbaida. El cercanías, la colocación de ascensores, 60 VPO en Huerta de Santa Isabel y la reforma de la Audiencia formaban también parte de los proyectos comprometidos entonces y que no se encontraban por ningún lado en el documento.

¿Qué hay esta vez?

Mucho dinero para el campo, en concreto 59 millones repartidos entre distintos programas destinados a la modernización del olivar y otras explotaciones agrarias, a los cultivos y la ganadería ecológica, a la comercialización, al sector oleícola y a la agricultura de montaña. A esto se suman los 2,1 millones para actuaciones en terrenos forestales. Además, el Programa de Fomento del Empleo Agrario se lleva 8,2 millones más. La depuración ocupa un protagonismo especial con 29,1 millones en los que entran actuaciones hidrológicas. Otras partidas son los 1,6 millones destinados a los autónomos, los 2 millones para el Guadiato y los 1,7 para la rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados, con recogida de residuos incluida. Para sedes judiciales, entre ellas, la de Lucena (185.803 euros), hay 332.261 euros, a los que se suman 350.000 para centros de mayores, los 75.000 para Ategua, los 60.356 para la Filmoteca, y los 5,1 millones para centros sanitarios. En cuanto a logística, habrá 637.230 euros para la gestión del parque y 762.155 para su ampliación con una nueva nave. Y poco más, al menos, en lo que se puede ver.

Tras la presentación del presupuesto, Salud ahondó en las cifras de Córdoba, entre las que destacan los 6,5 millones para el hospital que construye en Palma; los 830.134 euros para el edificio de consultas externas del Materno Infantil pendiente de adjudicar; los 222.825 para el ambulatorio de la avenida de América que está prácticamente acabado y que tendrá también 160.000 para su equipamiento; y cantidades para la redacción de proyectos de la UCI pediátrica del Reina Sofía (55.147) y de los centros de Alcolea (46.972) y Montoro (178.570). El hospital de Lucena tendrá 635.277 euros.

Sin determinar

Como declaración de intenciones, sin cantidad específica, aparece la segunda fase del Palacio de Congresos, pendiente de licencia. Además, hay una partida sin provincializar de 2 millones para palacios de congresos. Intención de la Junta es comprar parcelas para ampliar el yacimiento de Medina Azahara (que tendrá 150.000 euros para actividades); colaborar con el Estado para rehabilitar el Museo Arqueológico; declarar BIC la Cueva del Ángel de Lucena y El Prendimiento de Priego; continuar las obras de la variante de Lucena; licitar el puente sobre el Guadalquivir en Villa del Río; habilitar un apeadero de autobuses en Villafranca; y proseguir con la rehabilitación del castillo de Belalcázar y con la reforma del Ayuntamiento de Peñarroya. La rehabilitación de una almazara de Priego, la isla ambiental del centro de Castro, el entoldado de Pozoblanco y mejoras en 425 viviendas del barrio del Guadalquivir están presentes también sin cifras.

En los presupuestos se echan en falta cantidades para proyectos como la Autovía del Olivar, las variantes de las Angosturas en Priego y de Pozoblanco, y la segunda fase de la ronda del Marrubial, que, según explicó el PP el viernes, están en las partidas sin provincializar y el dinero del que dispondrán se irá concretando a lo largo del año en función de la evolución de los proyectos. Olvidada queda un año más el tramo de ronda Norte de la Junta y proyectos que ya apenas se recuerdan como las autovías de El Carpio-Torredonjimeno y de Palma. Habrá que seguir esperando.