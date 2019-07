El Pleno rechaza exigir a la Junta que aumente sus inversiones para Córdoba

El Pleno ha rechazado reclamar a la Junta que aumente sus inversiones para Córdoba y exigir que incluya en los presupuestos para este año partidas para dieciséis iniciativas. La propuesta, que llegaba a través de una moción del PSOE para mejorar los presupuestos que se debaten esta semana en el Parlamento, no ha salido adelante al contar con la oposición del PP, Ciudadanos y Vox. La moción solo ha sido apoyada por IU y Podemos.

Entre las iniciativas que el PSOE considera que deben tener partidas concretas está un plan de desarrollo industrial y empresarial para Córdoba. Además, los socialistas reclaman que se reactive el convenio firmado en el 2006 entre la Junta y el Gobierno central para conectar las carreteras de Palma y la del Aeropuerto, es decir, la segunda fase de la variante Oeste. El desdoblamiento de la carretera de Palma, la A-431, es otra de las demandas del PSOE, que pide además la aprobación del Plan de la Aglomeración Urbana de Córdoba.

La puesta en marcha del tren de cercanías entre Villa del Río y Palma para completar el existente en la capital también debería tener partida en los presupuestos autonómicos según el PSOE, que reclama la integración de los títulos de transporte del tren entre Villarrubia y Alcolea con los del Consorcio Metropolitano de Transporte.

Entre las demandas de los socialistas figuran también la creación de un consorcio escuela de hostelería en el que colaboren Junta y Ayuntamiento y que esté destinado a la formación de los trabajadores del sector, así como la construcción de un centro cultural en Miraflores financiado por las dos administraciones. En el entorno de La Calahorra debe estar el Museo de Bellas Artes, que depende del Gobierno central, pero para el que el PSOE pide a la Junta que colabore para impulsar su ejecución.

Un plan de empleo para los barrios con mayores niveles de desempleo, colaboración en el desarrollo de la estrategia logística, la climatización de los colegios, la construcción de los centros de salud de Alcolea y Villarrubia, la ejecución del IES de Miralbaida, son otras reclamaciones a las que se suma el tramo autonómico de la ronda Norte y la rehabilitación de viviendas en Ciudad Jardín.

El concejal de Vox Rafal Saco ha manifestado que con esta moción el PSOE busca solo “un titular político”. El portavoz de IU, Pedro García, tras criticar los presupuestos, ha votado a favor porque “reivindican infraestructuras para Córdoba”. Ciudadanos, por su parte, a través de Isabel Albás, ha reprochado al PSOE que no haya realizado las inversiones que demanda durante el tiempo que ha gobernado, al igual que ha hecho el PP. El concejal del PP Salvador Fuentes ha asegurado que, aunque comparten el fondo, “porque son las mismas inversiones de siempre”, pero no la forma, “ni la oportunidad política”, ya que los presupuestos se aprueban el jueves. Aunque el concejal socialista Manuel Torralbo ha insistido en pedir el apoyo para la moción, no lo ha conseguido y ha sido rechazada.