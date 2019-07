El Pleno no se muestra partidario de volver a cambiar el nombre de tres calles

Ni una ni otra, ni la enmienda de ambas. No ha prosperado ni la moción que presentaba IU para pedir que se cumpla el acuerdo de Pleno de febrero del 2018 y se quede todo como está, es decir, que no se vuelvan a tocar los 13 nombres de calles que ya se han cambiado, ni la que llevaba Vox para reclamar a la Junta la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Tampoco ha salido adelante la enmienda que presentaban el gobierno local de PP y Cs para lograr el apoyo del Pleno con la finalidad de revertir el nombre de tres vías modificadas para que en un futuro se denominen Cruz Conde, Vallellano y Cañero, dejando de ser Foro Romano, Del Flamenco y de los Derechos Humanos. De esta forma, el Pleno ha mostrado su postura y no ha dado el visto bueno a recuperar los nombres de Cruz Conde, Vallellano y Cañero.

A través de una enmienda, PP y Cs pretendían acordar, "de la mano de los vecinos", recuperar los nombres de Vallellano, Cruz Conde y plaza de Cañero, ya que "forman parte de nuestra identidad colectiva" y con ella se cumple "la legislación andaluza". Con esa enmienda, PP y Cs querían cumplir con uno de los puntos de su acuerdo de gobierno. Aunque hoy no se debatía el cambio de nombre de las tres calles, lo sucedido pone en evidencia lo que ocurrirá el día que se aborde. El secretario del Pleno, Valeriano Lavela, ha dejado claro que poner Cruz Conde, Vallellano y Cañero a las tres calles no implica incumplir las leyes de memoria histórica existentes ni con el acuerdo plenario de febrero del 2018, aunque previamente debe haber un acuerdo del consejo rector de Urbanismo, que ha de ratificar después la junta de gobierno local. Por tanto, que cambien o no los nombres de las calles dependerá de los votos que se emitan en el consejo rector. Contra la enmienda que presentaban PP y Cs a las dos mociones han votado Podemos, Vox, IU y PSOE, que suman 15 votos frente a los 14 de PP y Cs.

Vox exigía al Pleno que instara a la Junta a agilizar los trámites para la redacción de la nueva ley de Concordia y derogar, una vez que esté la misma, la vigente de Memoria Democrática. Además, el grupo demandaba que, una vez derogada esa ley, se anulasen los acuerdos adoptados apoyándose en la misma, de forma que en Córdoba habría que volver a recuperar los nombres de las 13 calles que ya se han modificado. En cambio, IU solicitaba al nuevo gobierno local de PP y Cs que cumpla con los artículos 32.1 y 2 de la Ley 2/2017 de Memoria Democrática de Andalucía que “impide el uso de los nombres de personas relacionadas con el golpe de Estado contra la República, la represión posterior franquista o la exaltación del mismo”. También instaba al equipo de gobierno a que cumpla con los procedimientos participativos establecidos en el Reglamento de Participación Ciudadana y que tenga en cuenta las conclusiones de la comisión creada en el 2016 y con el acuerdo de Pleno del 2018 si emprende algún cambio. La moción de IU ha sido apoyada por Podemos y PSOE y rechazada por Vox, Cs y PP. En cambio, la de Vox ha sido rechazada por el resto de grupos.

Antes del debate de las dos mociones, el presidente del Foro por la Memoria, Luis Naranjo, ha intervenido y dejado claro que tomarán todas las medidas necesarias para evitar que se dé marcha atrás y que se revierta el nombre de las tres calles, incluso acudir al juzgado. Naranjo ha defendido el acuerdo del Pleno de febrero del 2018 y el dictamen de la comisión de la memoria histórica. A su juicio, el debate de hoy es impropio de “una democracia digna” y “seria”, ya que “no se puede defender la ley y al mismo tiempo la vuelta de tres nombres al callejero”. La restitución supone, a juicio de Naranjo, “la vulneración de derechos humanos de las víctimas”.