El Pleno inicia mandato con un acuerdo unánime sobre los sueldos de los ediles

Apenas veinte minutos duró el primer pleno del mandato, el organizativo, en el que todo salió adelante por unanimidad, incluso los sueldos que cobrarán los concejales y su personal eventual. Los grupos aprobaron por unanimidad el régimen de dedicación exclusiva, que tendrán 19 ediles, y parcial, que afectará a 5, que en total cobrarán más de 1,1 millones. El alcalde, José María Bellido, es el que más dinero recibirá, 59.635 euros, seguido de ocho tenientes de alcalde -Isabel Albás (Cs), Salvador Fuentes (PP), David Dorado (Cs), Marián Aguilar (PP), Bernardo Jordano (PP), Eva Timoteo (Cs), Laura Ruiz (PP) y Juan Miguel Moreno Calderón (PP)-, que dispondrán de 54.029 euros. La teniente de alcalde Blanca Torrent (PP), liberada al 25%, cobrará 13.507. De los dos concejales delegados, uno, Antonio Álvarez (Cs), tendrá un sueldo de 49.952 euros, y Eva Contador (PP), liberada al 75%, de 37.464.

Cada portavoz -Miguel Ángel Torrico (PP), Isabel Ambrosio (PSOE), Pedro García (IU), Paula Badanelli (Vox) y Cristina Pedrajas (Podemos)- percibirá 50.971 euros, cantidad que también tendrá Manuel Torrejimeno al cobrar Albás como teniente de alcalde. El grupo socialista tendrá dos ediles con dedicación exclusiva (contarán con 43.835 euros cada uno) y otros dos con parcial al 75% (32.876 euros) cuando se apruebe la enmienda presentada para pasar del 66% a esa cantidad y que no se votó por falta de fiscalización pero que el alcalde se comprometió a llevar al pleno del 16 de julio. Aunque hasta la semana que viene no se concretarán los nombres, las fuentes consultadas indican que se baraja José Rojas para la liberación total y Alicia Moya para la parcial, mientras que la duda está en José Antonio Romero y Carmen Campos. Víctor Montoro cobrará por la Diputación y Manuel Torralbo y María Isabel Baena solo tendrán asignación por asistir a pleno. IU tendrá como edil liberada a Amparo Pernichi, que recibirá 43.835 euros, mientras que Alba Doblas cobrará por la Diputación, al igual que el concejal de Vox Rafael Saco. Por último, Juan Alcántara, de Podemos, estará liberado al 50% (21.917 euros).

En cuanto a los puestos de confianza, aprobados por unanimidad, serán 29 y supondrán un gasto de 609.277 euros hasta final de año. El gabinete de Alcaldía tendrá diez, que cobrarán entre 43.060 y 36.152 euros; el PP, seis (de 36.152 a 24.674); el PSOE, cinco (de 36.152 a 24.674); Cs, tres (de 33.571 a 24.674); IU, dos (de 33.571 a 27.801); Vox, dos (27.801); y Podemos, uno (27.801). Durante el pleno, Paula Badanelli (Vox) expresó su disconformidad con el reparto. Aunque reconoció que es equitativo por el número de votos, piensa que «dista de ser justo». Miguel Ángel Torrico (PP) le contestó que responde a la regulación que establece la Ley de Bases de Régimen Local.

La subida de sueldos planteada inicialmente no prosperó porque durante las negociaciones Podemos y Vox se opusieron y ayer Cristina Pedrajas (Podemos) y Paula Badanelli (Vox) reiteraron sus argumentos en las comparecencias previas al pleno. No obstante, tanto Torrico (PP) como Isabel Ambrosio (PSOE) y Pedro García (IU) se mostraron a favor de hacer en el futuro «una reflexión» para que los sueldos sean acordes a las responsabilidades asumidas. Tampoco faltó antes del pleno rifirrafe entre PP y los antiguos socios de gobierno, PSOE e IU, por la climatización de colegios y la ronda del Marrubial. Si el miércoles Ambrosio pidió al PP que deje de poner excusas y acometa los proyectos, ayer dijo que es incoherente ampliar el personal de confianza y no agilizar los plazos. García, por su parte, culpó al nuevo equipo de plantear problemas en temas prácticamente cerrados. Torrico respondió reprochándoles que «la realidad» es que dejaron «empantanados» esos proyectos.