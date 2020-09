El Pleno de Córdoba exige al Gobierno "no apropiarse" de los remanentes de los ayuntamientos

El acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales ha centrado el debate del pleno extraordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento de Córdoba y en el que PP, Ciudadanos y Vox han logrado aprobar una proposición en la que instan al Gobierno de España a "no apropiarse de los recursos de las entidades locales". PSOE e IU han votado en contra y Podemos se ha abstenido después de un debate denso.

La sesión, donde también ha tomado posesión de su acta la nueva concejala del PP Cintia Bustos, se inició con polémica por una cuestión de orden al existir un informe del secretario municipal en el que se cuestiona la fórmula de proposición y no de moción elegida por el gobierno municipal para incluir el punto en el orden del día en el pleno. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, pidió sin éxito la retirada del punto en el orden del día y cuestionó la celebración de una sesión extraordinaria, después de un tenso prólogo en el que el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, echó en cara a PSOE e IU haber celebrado 37 plenos extraordinarios en su mandato y haber solicitado el VAR "24 horas después de celebrarse el partido" (en alusión a la junta de portavoces celebrada el lunes 31 de agosto).

El secretario municipal, Valeriano Lávela, se ratificó en su informe, mientras que el presidente del pleno, el alcalde José María Bellido, ordenó la continuidad de la sesión después de justificar la celebración de la misma recordando que los ayuntamientos deben decidir antes del 15 de septiembre (dos días antes de la fecha prevista para el pleno ordinario) si se acogen o no al acuerdo de la FEMP.

En qué consiste el acuerdo de la FEMP

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda pactó con la FEMP un acuerdo --que aún debe pasar su trámite parlamentario-- para que los ayuntamientos pudieran usar sus remanentes sin incurrir en déficit (algo que tienen prohibido por la llamada ley Montoro). En concreto, se propone el traspaso de esos excedentes al Estado a cambio de los cuales la Administración Central repartiría un fondo de hasta 5.000 millones a los ayuntamientos cumplidores. La FEMP lo aprobó sólo con los votos del PSOE y el de calidad con el que cuenta su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, también socialista. Frente a esta propuesta se han levantado 31 alcaldes de toda España y de distintos signos políticos (incluido los de Córdoba, Barcelona, Valencia, Cádiz o Málaga) que reclaman el uso íntegro del superávit y piden la retira del real decreto.

El debate lo ha iniciado el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, que no ha escatimado epítetos para calificar la propuesta de la ministra María Jesús Montoro: "trastada, barbaridad, barrabasada y chantaje intolerable que atenta directamente contra el esfuerzo de los cordobeses", ha dicho. Apelando directamente a Isabel Ambrosio, Torrico ha reproducido con un audio de móvil unas declaraciones del alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, el socialista Óscar Puente, oponiéndose al acuerdo de la FEMP y ha invitado a los miembros de la bancada socialista a ponerse en contra de "las intenciones expropiatorias" del Gobierno. "Tienen pánico a llevarle la contraria a Pedro Sánchez", les ha espetado.

Cruce de acusaciones entre Bellido y Ambrosio

Ambrosio, por su parte, ha abundado en los argumentos que ha ido explicando en sus comparecencias ante los medios de estos días para apoyar el acuerdo. "Sabíamos que estábamos convocando a este circo y a esta bronca en la que está encantada el PP", ha dicho. Aunque la socialista ha reconocido que el acuerdo de la FEMP es mejorable, se ha afanado en explicar que es "una oportunidad" para flexibilizar la ley Montoro, ha recordado que es voluntario y ha desgranado las 17 medidas que incluye y entre las que destaca la participación en los fondos europeos de los ayuntamientos que participen, las ayudas a las empresas de transporte público y la ampliación del plazo de ejecución de la IFS o la flexibilización de la regla de gasto.

Aunque la exalcaldesa ha rechazado el tono bronco --"ahí no me van a encontrar", repite siempre en sus intervenciones-- y llevar el debate de remanentes al plano nacional --"esto no va ni de Pedro Sánchez ni de Pablo Casado. Va de resolver y gestionar de la mejor manera el dinero de los cordobeses"-- ha terminado acusando al rregidor, José María Bellido, de querer hacer méritos en Génova y ante el presidente nacional de los populares al encabezar la rebelión de alcaldes y de promover este debate para ocultar su "su incapacidad de ejecución".

Ha sido el propio Bellido quien ha contestado a la insinuación de Ambrosio devolviéndole el balón a su propio tejado. "Ha hecho varias referencias a que si yo tengo que hacer méritos. No necesito hacer más méritos porque estoy donde quiero estar y estaré hasta que el cuerpo aguante y los cordobeses quieran", ha dicho para añadir a continuación: "en su situación yo sería más prudente sobre hacer méritos para tener cargos". En el resto de su exposición, el alcalde de Córdoba le ha dicho a la oposición que están "en mundos distintos" y ha insistido en que en el pleno no se estaba debatiendo la financiación local en general, sino la que está enmarcada en el contexto de la peor crisis que atraviesa el país en las últimas décadas a consecuencia de la pandemia por coronavirus. El edil popular ha aludido al la ley Montoro para preguntarles a PSOE y Unidas Podemos por qué no la han derogado si son ellos quienes gobiernan ahora y ha pedido consenso para tumbar el real decreto sobre financiación. "Hay alternativas", ha dicho para referirse a la propuesta presentada por los 31 alcaldes rebeldes. "Si hay remanentes y estamos viviendo esta situación, pedimos que nos los dejen usar. No pedimos dinero, pedimos permiso". De esta forma, el alcalde ha solicitado al Gobierno la retirada de la propuesta, pero que se mantenga la flexibilización de la ley Montoro, el aplazamiento de los plazos de ejecución de las IFS o las ayudas al sector del transporte. "Aprobemos eso y un fondo incondicionado para los ayuntamientos que no tienen remanentes".

A la edil socialista también le ha contestado Salvador Fuentes (PP): "No hemos dicho nada en contra del Gobierno, solo queremos gastar 23 millones para paliar el dramazo que tienen los cordobeses". Pero, a continuación, ha cuestionado el acuerdo y ha empleado la coletilla de "Pedro y Pablo" para referirse con sorna al presidente y el vicepresidente del Gobierno. "¿Por qué no podemos invertir los 23 millones de remanentes en lo que queremos y no en lo que digan Pedro-Pablo?", ha dicho.

El debate de los portavoces

La portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha pedido a los concejales que hablen con sus compañeros del Gobierno de España para que "les expliquen la necesidad que tenemos de contar con estos recursos". También ha apelado al "chantaje" que supone el acuerdo y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo sea "de todos los españoles". "Necesitamos los recursos aquí y ahora", ha dicho.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha basado su argumentación "en el cinismo" del PP que ahora rechaza este acuerdo después de haber sido artífices junto al PSOE de la modificación del artículo 35 de la Constitución y de las leyes que supusieron "el mayor estrangulamiento financiero" de los ayuntamientos. "La rebelión municipalista no la podéis encabezar vosotros con esos antecedentes", les ha espetado Pedrajas, que ha instado a las formaciones políticas a alcanzar acuerdos que permitan usar los remanentes y ejercer "la solidaridad con aquellos municipios que no tienen y han sido golpeados por la crisis".

En una sintonía muy similar se ha expresado Alba Doblas (IU), que ha presentado una enmienda in voce a la proposición del pleno, en la que pedía la derogación de la modificación del artículo 35 de la Constitución y que el PP ha rechazado. La edil de IU ha acusado al gobierno local y al concejal de Hacienda, Salvador Fuentes, de mentirosos y ha lamentado que los populares obvien en esta batalla su pasado como propulsores de la ley Montoro que "maniata a los ayuntamientos". "Da miedito tener a Fuentes de concejal de Hacienda, todo lo que ha dicho es mentir", ha afirmado para exigir al equipo de gobierno que ejecuten ya los presupuestos y el plan de choque. "No son capaces de ejecutarlo. Han ejecutado medio millón de 27. Traigan una propuesta para Córdoba y dejen de escudarse en lo mal que lo hacen los otros".

Por su parte, Rafael Saco, de Vox, ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ejecutivo central por ser "un chantaje a los municipios españoles, injusto, insolidario y que busca enfrentarnos a los españoles". Además, para el concejal de Vox también es un truco del Gobierno para engañar a Bruselas al blanquear con los ahorros de los municipios las cuentas del Estado.