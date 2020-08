Plataformas de Ampas cordobesas piden que se garantice la seguridad para la vuelta a las aulas

La Plataforma de AMPA Cordobesas Niñ@s del Sur han solicitado esta mañana que se garanticen las medidas de seguridad en los centros educativos para volver a las aulas y han criticado "la falta de previsión, planificación y de medidas reales" cuando "apenas quedan unos días para el comienzo del nuevo curso".

Según ha informado esta mañana la plataforma en un comunicado, "no somos capaces de comprender incoherencias tales como que el sector educativo sea el único en el que no se vaya a exigir control de aforo o ratio, que los protocolos covid que están teniendo que elaborar las direcciones de los centros no sean diseñados por expertos en materia sanitaria o en prevención de riesgos o que se continúen cerrando líneas en la pública mermando más si cabe la oportunidad de bajar ratio en las aulas".

En este sentido la plataforma ha anunciado que han empezado a coordinarse con colectivos de Sevilla, Málaga o Cádiz "que comparten el mismo desasosiego ante unas instrucciones administrativas cargadas de provisionalidad y que sin inversión son solo papel mojado" y han anunciado la celebración de varias asambleas, días 25 y 26 de agosto, "en las que confluiremos más de 60 colectivos", entre ampas, familias y docentes a título individual o sindicatos

El colectivo, que defiende la vuelta presencial "pero sin medidas seguras no", ha informado de que en estos encuentros "intentaremos aunar las reclamaciones y confiamos que entre todos y todas alcancemos acuerdos para una cercana toma de decisiones y movilizaciones conjuntas".

El comunicado añade que "no recularemos en las exigencias, porque no tendríamos que elegir entre salud y educación y es lo que nos están obligando a hacer" y ha recordado que "la seguridad de nuestros hijos e hijas no se compromete ni se deja al azar".