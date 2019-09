La plataforma de apoyo al Metrotrén pide que se mejoren horarios, frecuencias y tarifas

La plataforma de apoyo al Metrotrén de Córdoba ha hecho este martes un llamamiento a todos los responsables políticos implicados a que "expresen públicamente el compromiso" con dicho servicio y tomen "las medidas necesarias para que sea un servicio competitivo y de calidad".

En una nota, el colectivo ha manifestado que "tras más de diez meses de funcionamiento del Metrotrén se afronta un nuevo curso que vuelve a ser una pérdida de oportunidad de mejorar las opciones de habitabilidad de los estudiantes del Campus de Rabanales", algo que consideran que "sería posible si se aumentaran las frecuencias en las estaciones de Villarrubia, El Higuerón y Alcolea".

Al respecto, han apuntado que el tren de Media Distancia Alcolea de Córdoba-Villarrubia de Córdoba sigue siendo a día de hoy "un servicio poco atractivo para la captación de viajeros, a excepción del trayecto entre Córdoba Central y Campus de Rabanales". "Los malos horarios, las pocas frecuencias, las altas tarifas, la falta de intermodalidad y la poca promoción llevan a este servicio al fracaso más absoluto", han advertido, informa Europa Press.

En este sentido, hacen mención del material rodante usado, "que no parece ser el más idóneo para mantener la regularidad necesaria de un servicio de Cercanías", además de "los problemas que supone para el resto de servicios ferroviarios", teniendo en cuenta "las limitaciones de la infraestructura que comparten, tras varias averías sufridas". También, han agregado que "los problemas con una de las máquinas autoventa ahondan en el descontento vecinal".

Asimismo, han advertido de que "después de haberse inaugurado el servicio de forma precaria, aún no se han aplicado las medidas necesarias para obtener las condiciones mínimas para que sea útil para los vecinos de Córdoba", de manera que han pedido que se ponga "remedio de inmediato a dichos problemas" tanto desde la administración local, como la autonómica y la estatal.

Sin embargo, han lamentado que durante el comienzo del nuevo mandato no han encontrado "señales inequívocas de que se estén tomando medidas al respecto", puesto que "no se menciona el Metrotrén o el Cercanías en el pacto de gobierno municipal, no nos han solicitado una reunión como sí lo han hecho con otros colectivos, no se ha firmado aún el convenio con Renfe".

Y, para la plataforma, "lo más sorprendente es que en la programación de la 'Semana de la Movilidad' no se haya hecho ni siquiera una mención del ferrocarril como medio de transporte sostenible, cuando debería haber sido el eje central de las jornadas".