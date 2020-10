La plantilla de Cecosam baraja paros por la "nula gestión" de la empresa y la falta de medidas anticovid

El comité de empresa de Cecosam planteará a sus compañeros una consulta para llevar a cabo medidas como la convocatoria de paros y concentraciones por la falta de comunicación y de diálogo entre la representación sindical y la dirección. El comité denuncia en un comunicado enviado a los medios que se ve obligado a realizar esa consulta después de sus repetidas denuncias sobre "la nula" gestión de esta empresa y las "escasas medidas" adoptadas en el control de la pandemia, así como "el incumplimiento permanente" de los acuerdos adoptados, y una vez que el presidente de la entidad, el concejal Antonio Álvarez Salcedo, reconoció en reunión mantenida el pasado día 2 "no ser conocedor de las medidas que aplicará Cecosam para la campaña de los Santos" y a la vez manifestó, dice el comité, "no asumir el cumplimiento del acuerdo firmado para el convenio colectivo de 2020-2022.

Este decisión ha sido tomada por unanimidad del comité de empresa ante lo que consideran la falta de medidas adoptadas e informadas para preservar la seguridad y salud de los cordobeses en plena pandemia. En el comunicado, también denuncian la situación que viven los empleados "al ser conocedores de que la propia dirección de la empresa ha informado a las floristerias de dicho plan, sin que se haya comunicado ni al personal de la empresa ni a este comité, encontrándonos en una situación de desinformación total para poder atender a la ciudadanía causando un perjuicio grave para la imagen y la gestión de la propia empresa". En su nota, el comité de empresa critica que Antonio Álvarez saque pecho en prensa de la rápida actuación en la detección de un positivo de covid en nuestra empresa y posterior desinfección por parte de la empresa municipal Sadeco, este comité informa a los cordobeses de que "nunca se han desinfectado los distintos cementerios de la ciudad por parte de esta empresa municipal, así como de no tener establecida la limpieza de los aseos públicos desde las 11 de la mañana hasta cierre de instalaciones". Este comité vuelve a solicitar una reunión al alcalde de manera urgente como máximo responsable de nuestra gestión, ya que entiende que "no se quiere solucionar el conflicto creado por la propia dirección de la empresa, llevando la situación a un panorama desolador en plena campaña 1 de noviembre, en el que se miente y no se escucha ni atiende a los representantes de los trabajadores, no informando de ningún tipo de medidas a los delegados de prevención de seguridad y salud y teniendo a oscuras a todos los cordobeses que acuden a nuestras instalaciones".