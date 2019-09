La plantilla del Ayuntamiento renovará a sus enlaces sindicales el 30 de octubre

Los funcionarios, personal laboral y técnico del Ayuntamiento de Córdoba están llamados a las urnas en principio el día 30 de octubre. Antes, a mediados del mes de septiembre, está previsto que se constituya la mesa electoral, que definirá el calendario y establecerá el censo actualizado de votantes. Los sindicatos con representación en Capitulares empiezan a preparar ya estos días los comicios que renovarán, después de cuatro años, la representación de los funcionarios (en la junta de personal, que cuenta con 23 delegados) y del personal laboral y técnico (en el comité de empresa, con 13 representantes). Los sindicatos tienen la obligación de presentar tantos candidatos como delegados tengan los órganos a los que aspiran.

En las pasadas elecciones, se presentaron seis sindicatos, siendo la CTA la fuerza más votada tanto entre el personal laboral como entre los funcionarios. Se espera que este año a CTA, Siplb, CCOO, UGT, Csif y CGT se le sumen nuevas centrales sindicales como USO. Los sindicatos tendrán 5 días para hacer campaña y plantear en los centros de trabajo sus propuestas y logros.

En el año 2015 estaban llamados a votar 1.800 trabajadores del Ayuntamiento (1.400 funcionarios), pero ahora, cuatro años más tarde se espera una merma del censo (solo en Policía Local, por ejemplo, se han jubilado, de manera anticipada algunos, cuarenta efectivos).

Precisamente ayer se celebraron las elecciones en Aucorsa, donde la CTA resultó vencedora con 6 representantes y 146 votos, seguida de UGT con los mismos representantes y 139 votos, y CCOO, con un representante y 36 votos. De los 412 trabajadores participaron 334, el 80,07% del censo total. En concreto, en el colegio de no especialistas y no cualificados (conductores y mecánicos), CTA obtiene 146 votos de 295 validos, lo que supone 6 delegados de 13; UGT consigue 114 votos y con ello obtiene 4 delegados y CCOO obtiene un solo delegado con sus 29 votos. En el colegio de técnicos y administrativos, CTA no presenta candidatura, UGT obtiene 25 votos y 2 delegados y CCOO 7 votos y por lo tanto, ningún delegado.