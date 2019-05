El plan contra los pisos turísticos, tumbado

No pudo ser. La propuesta que presentó hace dos semanas el presidente de Urbanismo, Pedro García (IU), para dar continuidad a la innovación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepchc) iniciada el verano pasado con la idea de frenar apartamentos y viviendas con fines turísticos no salió adelante ayer en el consejo rector. Si hace dos semanas la propuesta se quedó sobre la mesa para abordarla más adelante ante la ausencia del PSOE y la certeza de que no iba a prosperar, ayer no ocurrió lo mismo y simplemente fue rechazada, y no solo por PP y Ciudadanos. El plan de IU fue tumbado también por su socio de gobierno, el PSOE, que primero pidió retirar el punto, solicitud que fue rechazada por el resto de grupos, por lo que los consejeros votaron tanto el avance, que es el documento con las medidas, como la suspensión de licencias que conllevaba. Así que todo se queda igual y habrá que esperar al próximo mandato para ver si la futura corporación municipal retoma la idea o la deja guardada en un cajón.

Tras el consejo, el presidente de Urbanismo aseguró que su pretensión era «proteger a los vecinos frente al proceso de gentrificación», pero «no ha podido ser», aunque «se ha conseguido que haya debate». Por su parte, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), argumentó que ante la falta de datos e informes, y estando a dos semanas de las elecciones, lo mejor era dejar el debate para el próximo mandato. Basándose en el estudio encargado por el Imtur, explicó que no se está produciendo gentrificación, ni abandono de la población, «y eso invalida de momento tomar una medida de tal alcance». A su juicio, la propuesta no resuelve el problema de las viviendas turísticas, cuya competencia es de la Junta y en las que las comunidades tendrían algo que decir. Aumente cree que los edificios de apartamentos no deben entrar en la innovación ni la utilización de solares. Tampoco están de acuerdo con la agrupación de parcelas.

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, calificó de «lamentable» la forma en la que IU ha llevado la propuesta al consejo, que, aunque no satisface a su grupo, la apoyaba por «responsabilidad». A su juicio, «en cuatro años no se ha hecho nada por frenar la turistificación». Por su parte, Salvador Fuentes (PP) piensa que con la retirada se da «carpetazo» a «un debate electoralista» y se da un paso en la seguridad jurídica. I.L.