Piden orden de alejamiento por amenazar a una trabajadora social

La asesoría jurídica municipal ha solicitado una orden de alejamiento de 150 metros de su domicilio y del lugar de trabajo y una multa de tres meses con cuota diaria de 10 euros a la acusada de un delito leve de amenazas a una trabajadora social del Ayuntamiento. El asunto, que instruye el juzgado número 4 de Córdoba, juzga unos hechos ocurridos el 3 de septiembre y en los que, según la demandante, la acusada habría amenazado e insultado a una trabajadora social que había asesorado a la hija de la supuesta agresora sobre la imposibilidad de solicitar una prestación social para una vivienda por no reunir los requisitos. Según la denunciante, la acusada la amenazó con tirarle una piedra diciéndole con mucha violencia: «¡Te vas a enterar. Me he quedado con tu cara (insulto soez), te voy a ir a buscar, ten mucho cuidado dónde andas que Córdoba es muy chica. Tú no sabes dónde te has metido».