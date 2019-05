Piden a la Iglesia que condene la agresión al cuadro

Queridas todas , una vez más nuestro hermano Demetrio parece estar trasnochado y desvaría con unas manifestaciones poco apropiadas a mi parecer. Vuestras precipitadas manifestaciones creo faltan a la verdad ; la iglesia casi siempre ha estado y está al lado de los perdedores. En pleno siglo XXI cuando no llegan las ayudas gubernamentales de gobiernos progresistas a mis hijos e hijas con necesidades vitales acuden a Cáritas que es de la iglesia con la seguridad que no los va a defraudar y no acuden a las asociaciones feministas ni a otras. La iglesia sin bombo y tambores y con todos sus defectos nunca olvida a los débiles dando ejemplo de solidaridad. Por mucho que la escondáis se os ve a distancia una doble vara de medir ; cuando un insensato daña una obra significativa y apreciada por vosotras, orquestáis la más grande ; cuando es una insensata próxima a vuestras convicciones la que daña una obra significativa para otro colectivo de mujeres creyentes , no tenéis boca . Las mujeres que piensan distinto o no pertenecen a vuestras asociaciones ;no son mujeres? No tienen sensibilidad? No merecen un respeto ?No merecen vuestra atención? Pues que se note. Recientemente ha muerto decapitada una mujer con unos ideales distintos a los vuestros, española , trabajadora , mucho más solidaria que muchas otras y que lo demostró entregando su vida a los más pobres en África. No se os ha oído , y repito es mujer y víctima a manos de hombres . Hijas mías , para mí y sin restarle importancia , este hecho es mucho más grave que se dañe un lienzo represente lo que represente. Hay muchas mujeres oprimidas y maltratadas en otros países y en otras culturas que os necesitan a las que debíais ayudar al igual que hacen mis misioneras que llevan sus valores , su trabajo y hasta entran su vida para ayudar a los olvidados por todos.