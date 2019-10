Piden dos refuerzos para la Sección Primera de la Audiencia de Córdoba ante la "sobrecarga" de trabajo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Para plazas en justicia no hay dinero pero para meter a smiguetes afines al PP, PSOE, C, S, VOX como asesores en ek ayuntamiento, diputaciones, ministerios.....que no han pasado pir unas oposiciones SI que hay dinero y mucho, cobran de mefia 5.000 euros al mes. A ver di hay derecho a esto, mientras tanto miles de ciudadanos se parten lis cuernos estudiando para poder opositar, que asco de políticos se llamen como se llamen. La hermana de juanma moreno ya está colocada cobrando dinero público...... Que pena de pais y de políticos.