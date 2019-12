Las personas con discapacidad lanzan un SOS contra la soledad ante los empresarios de Córdoba

La sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha sido escenario hoy de un acto pionero de reivindicación de derechos de las personas discapacitadas en el que los propios afectados han tomado la palabra ante las autoridades para expresar sus demandas y reclamar más atención.

Un numeroso grupo de usuarios de la fundación Futuro Singular han estado presentes en la lectura de un manifiesto en el que han podido leer distintos fragmentos para hacer público su sentimiento de soledad y su exigencia de inclusión social porque, como recalcan, ellos "también cuentan".

Así, tras una presentación a cargo de la presidenta de la fundación, Ángela Amate, del presidente de CECO, Antonio Díaz, el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo y la concejala de Asuntos Sociales, Eva María Timoteo, personas con discapacidad intelectual han lanzado su grito de auxilio y mostrado su deseo de formar parte activa de la sociedad, al tiempo que han descrito la realidad en la que viven: "Encerrada en mi casa, sin amistades al tener que abandonar mi vivienda por no reunir condiciones de accesibilidad adecuadas a mi situación de discapacidad, aislada en las conversaciones, sin acceder a la información ni comunicarme", ha explicado una usuaria, "SOS contra la soledad porque soy mayor, tengo una discapacidad y no dispongo de apoyos para desenvolverme como me gustaría, dependo de otros y sufro acoso escolar", ha relatado un usuario.

Tras leer el manifiesto, el presidente de los empresarios, Antonio Díaz, ha agradecido la implicación de los asistentes y ha reflexionado sobre la baja contratación de personas con discapacidad en las empresas con más de 50 empleados, señalando que "si no se contrata a estas personas es en muchos casos por desconocimiento, ya que hay muchos trabajos que pueden realizar sin problema y no se les contrata por falta de información de los propios empresarios". En este sentido, mañana está prevista una jornada de formación para sensibilizar sobre la responsabilidad social y los beneficios de incorporar a personal con discapacidad en las empresas.