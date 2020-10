Las peñas de Córdoba rinden tributo a Pablo García Baena en el Teatro Góngora el 14 de octubre

El poeta cordobés Pablo García Baena, impulsor del Grupo Cántico y premio Príncipe de Asturias de las Letras, fallecido en enero del 2018, será objeto el próximo 14 de octubre de un sentido homenaje organizado por la Federación de Peñas de Córdoba. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha presentado esta mañana este evento, sobre el que ha subrayado la intención de las peñas de impulsar y elevar el nivel cultura de las iniciativas dirigidas a los socios.

El homenaje tendrá lugar en el Teatro Góngora y consistirá en una charla coloquio sobre la figura del escritor y su obra poética que correrá a cargo de cuatro literatos cordobeses contemporáneos de distintas generaciones como son Luis Ortiz, Carlos Clementson, Joaquín Pérez Azaustre y Alejandro López Andrada. Según Bellido, también incluirá el visitando de una serie de montajes audiovisuales preparados por el creador Alfredo Asensi Díaz, todos ellos, unidos por la admiración hacia la obra de García Baena. En opinión del alcalde, la obra de este poeta "sigue más vigente que nunca en Córdoba y en toda España, así como su recuerdo, fijado en la memoria de todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo". En su opinión, era un gran defensor de Córdoba y sus tradiciones.

Por su parte, el presidente de las peñas cordobesas, Alfonso Morales, recordó que el 20 de octubre se cumplen cinco años de su primer nombramiento como presidente de la Federación, cuyos estatutos modificó al entrar para limitar el cargo a ocho años. "Otro de los objetivos era fomentar y apoyar la cultura, no solo la parte gastronómica o musical sino de otras disciplinas como la literatura", explicó. De ahí que este año las peñas tuvieran prevista una serie de conferencias durante la primavera que, de no ser por la pandemia, habrían dado su altavoz a Julián Hurtado de Molina, cronista de la ciudad y doctor en derecho; Francisco Mellado, doctor en Historia del Arte, Santiago Otero, doctor en Historia y al escritor Alejandro López Andrada. El confinamiento y la desescalada impidieron llevar a cabo estos actos, pero no el homenaje a García Baena, que han mantenido en el calendario. "Al acabar el acto, regalaremos un libro con poemas de más de 20 autores cordobeses, con letras inéditas de García Baena, ilustrado con pinturas de Juan Cantabrana", comentó Morales. El aforo será restringido.