Pedro Jiménez: «La administración tiene que potenciarnos y ayudarnos»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Nos ha afectado directamente pero hay otros sectores que se han visto muy afectados también, como la hostelería. Las ventas han bajado brutalmente, en algunos comercios más del 50%. Hay miedo en la calle a salir pero hay que ser positivos porque tenemos las máximas garantías.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

La falta de consumo. Tenemos miedo a gastar porque la economía está mal y muchos ERTE acabarán en desempleo. Es verdad que el covid es un obstáculo, pero los comercios somos seguros y el comercio tradicional te va a responder. Otro problema es la apatía del comercio. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que luchar y poner unos escaparates preciosos, que es el mejor comercial que tiene una tienda.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Hacer una buena campaña de publicidad, bien gestionada, en la provincia y Andalucía y en Madrid, que está a un tiro de piedra con el AVE. El comercio de Córdoba con los cordobeses no hace nada. Tenemos que recuperar al cliente de fuera. Pero para eso la administración tiene que potenciarnos y ayudarnos, que no es que no lo haga, algunas veces hacen lo que pueden, pero nos encontramos limitados. ¿Por qué el Ayuntamiento o los centros comerciales abiertos no nos preocupamos de hacer concursos de escaparates, actividades de dinamización de las calles, decoración de las calles...? Hay que adecentar las calles, y podríamos poner una estatua de un personaje cordobés sentado en un banco, porque cuando hay algo de eso los turistas la buscan para hacerse fotos y ven los comercios. Y el Ayuntamiento podría hacer una normativa para que los propietarios de los locales vacíos los adecenten. Se podría llegar a acuerdos para hacer una cesión temporal o por un precio simbólico para que otros comercios los utilicen como escaparate hasta que se ocupen. Sería interesante, de cara a la campaña de Navidad, que se pudieran ceder para poner portales de belén y hacer un recorrido, no conllevaría aglomeración. Si tenemos verdaderas preciosidades de comercios, vamos a valorarlo, a premiarlo, a potenciarlo, a hacer cosas significativas que llamen la atención y que los medios de comunicación se hagan eco. Que esa es otra, no valoran lo que tenemos.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

El 100%. Sin el comercio de cercanía no hay ciudad, no hay vida. Centrémonos en lo positivo. Seamos positivos, intentemos aprender de lo negativo y vayamos todos a una.