Pedro García pide a José María Bellido que no paralice los proyectos iniciados

El primer Papa fue Pedro y sobre esa piedra quiso Dios construir su iglesia en la tierra. Poco te pareces a aquel Pedro ; aquel Pedro luchó enérgicamente defendiendo pobres y por una justicia social . Al parecer ni muchos de los tuyos te han votado. Has decepcionado a pobres y ricos .Has espantado inversiones y has desilusionado a cuantos pretendían hacer algo enriquecedor. Al contrario de aquel Pedro no has sido piedra que hayas construido algo o hayas dejado construir , simplemente has sido una piedra que ha obstaculizado el desarrollo de Córdoba. Tu comienzo me ha gustado pero matizaría , yo condeno la violencia en general sea del género, del número y del color que sea , provenga de un hombre de una mujer o de un marciano y me gustaría ver esas manifestaciones de condolencia por igual, sea la víctima mujer ,hombre, anciano, anciana, niño o niña porque todos por igual son hijos de Dios. Mi estimado Pedro , en las inútiles guerras civiles hay fratricidas en los dos bandos y todos duelen por igual a sus familiares . Un dicho cristiano es “dejad que los fieles difuntos descansen en paz” me parece bonito y respetable. Por qué no hacerlo. En mis continuos paseos por esta mi ciudad ,Córdoba, me ha parecido ver otros nombres de calles con posibles genocidas y creo que los habéis olvidado . Habría que ser justo. Pedro , ánimos y a ver si desde la oposición esta vez haces algo . No te olvidaré.