Pedro García insiste con Cosmos y pide que se impida la incineración en el casco urbano

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro García, ha pedido al equipo de gobierno que diga claro si quiere seguir adelante con dos innovaciones urbanísticas iniciadas en el anterior mandato o si quiere archivarlas para que dejen de "estar en el aire". En concreto, se ha referido a la innovación que se inició en el entorno de la fábrica de Cosmos para determinar si se podía o no incinerar dentro del casco; y la iniciada en el plan especial del casco histórico para frenar el cambio de usos residenciales en esa zona e impedir la proliferación de usos hosteleros y hoteleros. "O se continúa con estas dos innovaciones, o se desiste y se archivan, pero no se pueden quedar en el aire", ha indicado el portavoz de IU que ha animado a PP y Cs a ser "valientes" y atajar una situación de la que depende, dice, el formato de ciudad que se quiera.

En el caso de Cosmos, IU propone el archivo de la innovación toda vez que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía emitió un informe en el que determinó que era inviable incinerar dentro del casco urbano, siempre que fuera una zona "industrial 3" del plan general de ordenación, lo que ocurría en el caso de Cosmos. Por eso, García ha pedido que, en base a ese informe, se archive la innovación que ya no tiene sentido, pero "siempre y cuando se deje claro que ahí no es posible la valorización". "Nosotros en la cuestión de Cosmos lo teníamos claro y lo seguimos teniendo claro", ha dicho García para referirse a uno de los asuntos que más problemas le trajo durante el pasado mandato.

Respecto a la innovación del plan especial del casco, el portavoz de IU ha recordado que se pedía la suspensión de licencias para todo menos el cambio de uso residencial porque la intención era "proteger un casco donde se pueda vivir y que no esté dedicado solo al turismo". Para eso, ha insistido García, en que hay que paralizar los cambios de uso y ordenar qué tipo de edificios pueden tener apartamentos turísticos o que un edificio no pudiera albergar más del 25% de apartamentos turísticos. El expresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha espetado al gobierno municipal que "no vale decir que queremos proteger el casco histórico" y luego no atajar estos problemas. García ha ironizado con el hecho de que el PP haya creado una Delegación de Casco Histórico y que apruebe medidas como permitir que las cruces tengan música ininterrumpida durante el fin de semana.