Pedro García: «Hay un público que nos valora y nos consume»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-En general, a todos nos ha afectado, aunque dependiendo de la actividad a unos les ha afectado más que a otros. Por ejemplo, el sector de alimentación ha funcionado muy bien tanto en el confinamiento como después. A nosotros, que nos dedicamos al textil, nos ha afectado mucho por el tema del tiempo que hemos estado sin abrir y que también los hábitos de compra han cambiado. Dependiendo del artículo que toques; todo lo que es vestir se ha quedado muy parado. El comienzo de temporada está siendo raro sobre todo por la incertidumbre que hace que la gente se plantee que si no va a poder salir, para qué se va a comprar ropa, con un chándal y un vestido se apañan.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-El principal problema es el mercado digital. Luego, las grandes superficies nos hacen mucho daño, pero yo creo que hay un público que nos valora y nos consume, pero tener acceso al público nuevo, a la gente joven, nos cuesta mucho trabajo, cuesta mucho acceder al que está acostumbrado a comprar por internet, porque nosotros no tenemos ni medios ni recursos para poder competir en ese ámbito.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Que se tomen en serio las ayudas para digitalizar el pequeño comercio, que no se quede en papel mojado. Ni tenemos recursos financieros ni conocimientos. Yo en el confinamiento he intentado ponerme al día en el comercio digital y eso es un mundo que requiere tiempo y conocimientos y tiene unos costes. Si quieres hacerlo bien y si quieren que nosotros sigamos ellos tendrían que financiarnos y ayudar y darnos cursos de formación, que se lo tomaran en serio. Y luego que inviertan en los centros comerciales abiertos de los barrios, en publicidad, en promoción, que hagan algo porque es que sin comercio los barrios dan pena.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Un barrio sin comercio no es un barrio. Todavía mucha gente nos valora y funcionamos, pero como no nos apoyen o no nos den un empujón esto se acaba y cada vez es más difícil mantenerse entre internet y las grandes superficies, que ahora quieren ampliar la ZGAT -Zonas de Gran Afluencia Turística-, y eso a nosotros nos machacaría. Nosotros no podemos competir con las grandes superficies, ni en los horarios, ni en internet, ni en otras cosas, pero tenemos nuestras cosas buenas. Yo creo que el comercio de cercanía es muy importante para la ciudad y los barrios, pero hay que ayudarlo, porque si no se va a terminar perdiendo.