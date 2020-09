Pedro García acusa al PP de estar trabajando para "algunos promotores y constructoras"

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro García, ha empleado palabras durísimas y graves acusaciones sobre el proceder de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y su presidente, Salvador Fuentes, en este mandato. "En la GMU solo se hace lo que algunos promotores y constructores ordenan. Trabaja para personas y empresas concretas", ha afirmado el expresidente de este organismo autónomo sin dar nombres y remitiéndose a "las innovaciones que se están realizando".

Para García esa es la única explicación que pese a que la GMU no está haciendo, a su juicio, "nada" e incluso dando menos licencias que en el mandato anterior nadie proteste. "Es curioso, los que tenían el altavoz le han dado al off porque lo suyo está resuelto o casi, pero cuidado también con lo que se promete porque pueden resultar chinas en los zapatos", ha advertido también sin referirse a nadie en concreto.

Todas estas declaraciones las ha hecho el portavoz de IU al final de una rueda de prensa en la que ha exigido la reunión de la comisión de parcelaciones creada hace ahora casi un año en el pleno (el 10 de octubre) para abordar lo que entonces el alcalde, José María Bellido, vaticinó que sería "una innovación masiva" de parcelaciones a la luz de la modificación de la LOUA. "Se iban a hacer 11.000 legalizaciones masivas que iban a a ser como la bajada masiva de impuestos pata ricos", ha dicho. "Un año después no tenemos absolutamente nada, la comisión no se ha reunido ni una sola vez, ni ha habido nada de parcelaciones", ha lamentado el representante de IU. Pedro García, que ha asegurado que durante su mandato se avanzó "muchísimo" en esta materia, también ha criticado la innovación que se quiere hacer del planeamiento para dar cabida a un hotel en el antiguo Simago. "Entendemos que es una absoluta barbaridad y forma parte de la venta masiva del casco histórico" ha dicho que está haciendo el gobierno local, resumiendo su gestión con la expresión "bussines is bussines" (negocio es negocio). "Quien venga hace negocio, da igual lo que hayan que modificar", ha concluido.