Pedro García recomienda al delegado de Empleo "tranquilidad" con el Palacio de Congresos

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García (IU) ha recomendado hoy al delegado de Economía y Empleo de la Junta, Ángel Herrador (Cs), que "se relaje" y le ha aconsejado que se informe de cómo va el trámite de la licencia para la segunda fase de la obra del Palacio de Congresos antes de hablar. Pedro García ha dado respuesta así al delegado Ángel Herrador, que mostró ayer su «preocupación» por el retraso en la concesión de la licencia de obras para la segunda fase del Palacio de Congresos, que se solicitó en abril del pasado año.

Además, Pedro García ha afirmado que el delegado debería saber lo que está ocurriendo, aunque cree que "le puede más lo que le dicen en su partido que la realidad concreta", y ha explicado que se ha hecho ya el informe urbanístico, que se remitirá en breve, y ahora será la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía la que tenga que hablar. El presidente de Urbanismo ha explicado que a finales de enero, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía mantuvieron una reunión para coordinar la concesión de esta licencia, y que tras el envío del informe urbanístico a la Delegación de Cultura de la Junta será esta administración la que "tendrá que decidir". Por este motivo, el responsable de Urbanismo ha pedido al delegado de Economía que tenga "colaboración institucional, tranquilidad y paciencia" y le ha vuelto a recomendar que se relaje.

En última instancia, el presidente de Urbanismo ha argumentado que la demora de las licencias es algo habitual y que se debe a los trámites administrativos y técnicos pertinentes. Además ha recordado que la del Palaco de Congresos es una licencia "compleja", ya que el inmueble está ubicado en el casco histórico y es un edificio protegido.

Los grupos de la oposición han cargado hoy contra la tardanza en la concesión de esta licencia y el inicio de las obras en el Palacio de Congresos. Salvador Fuentes (PP) ha afirmado que es "absolutamente impresentable" y se ha preguntado si esta obra no es prioritaria para el Ayuntamiento de Córdoba, como lo han sido otras a las que se les ha concedido licencia de manera "exprés". En opinión de David Dorado, portavoz de Cs, el fondo de la cuestión es la falta de gestión en la Gerencia, y "el caos y el lastre que está suponiendo para la ciudad". Para el concejal de UCOR, Rafael Carlos Serrano, esta situación no es más que el síntoma de cómo ha funcionado la cuidad estos años. "Seguimos anclados porque lo que no funciona es Urbanismo", ha dicho.