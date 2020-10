Pedro Cano: «Si no nos actualizamos nos veremos obligados a tener que cerrar»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

--El comercio de cercanía ya venía siendo afectado hace tiempo a causa de la aparición de las grandes superficies y el comercio online. Debido a la crisis del covid-19 creo que las personas han potenciado más las compras online y han seguido el ritmo pese a estar ya nosotros disponibles para ellos, aunque en todo momento lo hemos estado. Por tanto, sin duda la pandemia que estamos viviendo en primera persona ha sido la gota que ha colmado el vaso para un gremio fundamental en la economía de pueblos y ciudades.

-¿Cuáles son los problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

--Hoy en día sabemos que el que más y el que menos hace compra online. La mayoría de los comercios de cercanía no disponemos de esa opción, pese al coste que supone eso y el tiempo que hay que dedicarle, pero es que como no vayamos actualizándonos y adaptándonos a las exigencias de nuestros clientes, más de un negocio de cercanía se verá obligado a tener que cerrar sus puertas. Por ello, debemos ser ágiles y adaptarnos constantemente a las circunstancias que nos rodean, aunque sea difícil, pero no queda otra.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

--Lo único que creo que podría salvarnos de todo esto es facilitarnos unas ayudas para cubrir los gastos fijos que cada uno tenemos y agilizarlos lo antes posible. Las instituciones deben ser conscientes de que los pequeños autónomos somos los que conseguimos que la economía de nuestros pueblos y ciudades reviertan en los demás sectores económicos. Si conseguimos mantener el tipo en las circunstancias actuales, podremos hacer que otras actividades puedan seguir vidas. Esto es una cadena y si la situación está mal, tenemos que pensar que a todos nos va a ir mal, por lo que hay que trabajar desde un punto de vista más social, cuidando en todo momento de que el pequeño comercio siga vivo, porque es el verdadero pulmón de la economía de cualquier pueblo o barrio. Por tanto, y sobre todo, hay que trabajar desde cualquier institución, por pequeña que sea, en apoyar al comercio de cercanía, que es el que siempre está ahí para ofrecer un trato cercano y personalizado a los vecinos que conoce de toda la vida o a los que vienen de zonas próximas.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

--El comercio de cercanía es el que mantiene vivo y da vida a un pueblo, ciudad, etcétera. Sin el comercio de cercanía nada tendría el valor y la riqueza que hoy día tiene por ejemplo Montoro, mi pueblo, con buenos establecimientos. Por eso, entre todos debemos apoyarnos y creo yo que cualquiera prefiere consumir productos locales a consumir productos de fuera.