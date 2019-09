El PCA llama a las andaluzas a promover una "revolución feminista"

La responsable del Área Feminista del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Elena Cortés, ha llamado este jueves a las andaluzas a concentrarse este viernes en toda la comunidad autónoma, ante la situación de "emergencia feminista" que vive el país, tras los últimos asesinatos de mujeres, víctimas de la violencia machista, y a que promuevan una "revolución feminista".

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba junto a la secretaria política provincial del PCA, Alba Doblas, y la responsable local de Feminismo del PCA en la capital cordobesa, Paqui Delgado, Cortés ha explicado que, "fruto de la alianza entre patriarcado y capital", que promueve la desigualdad, "las mujeres viven una situación de emergencia feminista".

En consecuencia, para la dirigente del PCA, "hay razones más que contundentes" para apoyar las movilizaciones de este viernes, convocadas bajo el lema de 'Emergencia feminista', porque a las mujres las "asesinan, acosan" y "abusan" de ellas, a la vez que "se ejerce violencia institucional y judicial contra las mujeres", mientras que, además, "existe una brecha salarial y una división sexual del trabajo y se mercantiliza" con sus cuerpos.

Por todo ello, desde el Partido Comunista de Andalucía se expresa "un compromiso férreo" con la mencionada "revolución feminista", que está llamada, según ha destacado Elena Cortés, a "cambiar la realidad cotidiana que amenaza y atenaza el futuro de las mujeres".

Ello es preciso porque ahora, según lamentado Cortés, "no se están poniendo las medidas necesarias para erradicar esta situación de violencia y desigualdad contra las mujeres", sino que "vivimos a base de parches que no solucionan la situación y que no abordan la raíz del problema: la desigualdad intrínseca que vivimos las mujeres".

En consecuencia, desde el PCA se hace un "llamamiento al pueblo trabajador andaluz a que se sume a las centenares de convocatorias" de este viernes, "porque el movimiento feminista tiene razones de sobra para seguir movilizándose", confiando Cortés en que "sea un éxito y un paso más para acabar con esta realidad, que no es un castigo divino ni una lacra, y que se puede cambiar, para así vivir en una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales".

ELECCIONES 10-N: ELENA CORTÉS PIDE "NO QUEMAR LA SANGRE A LOS TRABAJADORES"

Por otro lado, la responsable del Área Feminista del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Elena Cortés, ante la nueva convocatoria de elecciones generales para el 10 de noviembre, que pedido que "no quememos la sangre a los trabajadores con ese intento de desafección del voto de la izquierda".

En declaraciones a los periodistas, Cortés, quien no ha querido opinar sobre la propuesta de la portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz y dirigente de Podemos Andalucía, Ángela Aguilera, de acudir con la marca Adelante Andalucía a las elecciones del 10N, sí que ha señalado, respecto a la repetición de las generales, "que todos nuestros problemas sean que tenemos que volver a votar".

En este sentido, Cortés ha avisado que "la derecha sí que va a votar", con lo que, como dirigente del PCA, su "tarea" es, "no solo no generar desafección" entre los votantes de izquierdas, sino subrayar "la importancia que tiene ir a votar y que, si quieren que volvamos a votar y a repetir nuestro voto, pues eso es lo que vamos a hacer".