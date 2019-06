Paula Badanelli: "Le pese a quien le pese, estaremos estos cuatro años"

Paula , hija , bienvenida a Capitulares . Te veo con mucho poderío y muy ilusionada , por favor no decaigas. Cada vez que los cordobeses se postran ante mi y me confían que tienen puesta su confianza en VOX , me recuerda la oración al Sagrado Corazón ; “Sagrado Corazón de Jesús , en VOS confio”. No entiendo como a vosotros que acatáis la Constitución Española , respetáis a la Jefatura del Estado , la pluralidad ideológica, cultural y religiosa , las decisiones democráticas y nuestra cultura y tradiciones os pueden llamar EXTREMA DERECHA tratándoos como apestados y a pesar de estar alejados de grupos como Le Pen y Cía. Tampoco entiendo como a otros grupos que no respetan nada de eso , y con escraches se revelan con los acuerdos mayoritarios no se les trata de EXTREMA IZQUIERDA y se les permite vivir de la democracia . Mis santas entendederas nunca lo podrán entender. Buen comienzo en vuestro trabajo ; os deseo un mejor final y que en Córdoba se note vuestra aportación