Patricia Ramos: «A un enfermo oncológico le afecta aún más el covid»

¿Cómo se estructura la atención psicológica que presta la asociación a las mujeres con cáncer de mama?

No hay una estructura específica, porque nos centramos en cada paciente, en cada momento. No es lo mismo el tratamiento de una persona que ha sido diagnosticado recientemente que otro que ha superado ya la enfermedad. Analizamos no solo a la paciente, sino también sus circunstancias.

¿Ha crecido el trabajo por el aumento de casos?

El número de casos ha aumentado. El diagnóstico de cáncer de mama es mayor porque la prevención está siendo importante. A la hora de pedirnos ayuda se está quitando ese miedo a ir al psicólogo.

¿Cuáles son los principales problemas que ven las pacientes?

Sobre todo el cambio de rol de su vida. Cuando viene una enfermedad como el cáncer, todo se rompe. Tengo que adaptarme a una nueva vida y ya con la vida adulta, con una rutina hecha, me doy cuenta que ahora se rompe todo. Tengo que adaptarme a los cambios que conlleva y, encima, vivir con una incertidumbre.

¿Qué es lo más duro desde el punto de vista psicológico?

Como nos centramos en el paciente que tenemos en cada momento, no hay algo que destaquemos. Al final lo más duro es ver que una paciente tiene ese afrontamiento de espíritu de lucha, que es un proceso de aceptar todo, que busco ayuda porque lo necesito. Esa incapacidad de la persona por el momento vital o su entorno es una situación complicada.

¿El nivel de renta influye en el abordaje de un cáncer?

Influye mucho. Un paciente no es solo él, es un entorno, es el momento de vida en el que se encuentre, el momento económico de la persona. El tema económico es muy importante porque en un proceso oncológico influyen muchas cuestiones, también el problema económico.

¿Cómo está afectando el covid-19 a las pacientes con cáncer de mama?

La situación sanitaria nos afecta a todos. A un paciente oncológico, aún más. Quien puede evitar ir a un centro sanitario lo evita, pero un paciente oncológico tiene que ir, porque tiene un tratamiento o una cirugía programada. Ya voy con miedo por el covid, pero además voy solo. Somos seres sociales y una de las cosas más importante de un proceso oncológico es el apoyo social. Con el covid se está evitando el contacto físico, la palmadita en la espalda, provocando un aislamiento social. Además, surge el miedo a salir a la calle por el riesgo del contagio.

¿Qué recomendaciones haría a una mujer que es diagnosticada con cáncer de mama?

Nos centramos en acompañar a la persona, naturalizar las emociones. Un proceso oncológico conlleva mucho camino emocional. El mensaje no puede ser que se puede con todo, porque no tienes por qué poder con todo, te puedes permitir caer y es necesario naturalizar esas emociones, esa rabia, esa incertidumbre. Vamos a naturalizar y normalizar las emociones y vamos quitarnos la etiqueta de tener que ser una superheroína.