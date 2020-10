Patricia Martínez: «Si las restricciones llegan a mayo, aguantar será imposible»

-¿Cree que ha afectado al comercio de cercanía más que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Las propias características de las restricciones hacen que el comercio de cercanía sea uno de los sectores más dañados por la crisis provocada por el covid-19, es obvio, pero en el caso de los comercios de La Judería, en donde hay un fuerte componente del turismo, se mezclan lo peor de lo que le ha pasado a ambos sectores. Al no haber clientes extranjeros, contar con pocos visitantes nacionales y teniendo en cuenta que los cordobeses no entienden la Judería como una zona comercial al uso... En julio y agosto notamos algo de movimiento, en septiembre hubo un bajonazo y octubre... ha sido trágico.



-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Los gastos en general. En mi caso, se me ha ayudado con el alquiler y gracias a ello sigo con el establecimiento abierto. Pero hay muchísimos gastos: autónomos, Seguridad Social, luz, agua, teléfono, internet... Y efectivamente, el cliente que pasa por la Judería si tiene algo de dinero lo gasta en lo más imprescindible, más aún los cordobeses. La gente está asustada y no quiere gastarse el dinero que tiene evitando, en primer lugar, comprar cosas. La incertidumbre es lo peor.



-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Lo principal sería no cobrar impuestos, autónomos, Seguridad Social... o al menos dar facilidades para hacerles frente en el futuro para poder respirar hoy... Un ejemplo: aún estoy pagando la temporada primavera verano del 2020. Y así... ¿Cómo puedo afrontar la temporada de otoño-invierno? Esto es muy sencillo: si no se vende, ¿cómo se paga? Francamente no sé lo que voy a hacer. Un ejemplo es este puente de Todos los Santos, donde se ha restringido la movilidad de nuevo y no habrá visitantes. Ya digo que contar con los cordobeses no es posible porque no tienen costumbre de ver La Judería como una zona comercial. Así, si la perspectivas del estado de alarma y las restricciones llegan a mayo, aguantar será imposible. Me sale más barato quedarme en casa. Al menos no gasto en gasolina para llegar a la tienda.



-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Basta recordar que hay mucha gente que come de ello, que pueden pagar sus gastos familiares, que, sencillamente, pueden vivir gracias al comercio. Además, el comercio de cercanía es el corazón de una cadena económica: propietarios de locales, servicios de todo tipo, gasolineras, proveedores, establecimientos de otros sectores... Todo se para si el comercio para. Y por supuesto, un barrio sin comercio no es un barrio, está muerto.