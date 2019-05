Martín de Roa 7 y Pastora 2, primeros premios del 2019

El jurado del Concurso Municipal de Patios ha hecho públicos hoy los premios en las dos modalidades, de Arquitectura Antigua y Moderna, en los que han resultado ganadores de los primeros premios (3.000 euros cada uno) los patios de Martín de Roa 7 y Pastora 2, respectivamente, al tiempo que han declarado desierta la mención de honor, dotada con 4.000 euros.

Marroquíes 6 y Chaparro 3 recibirán los segundos premios de esta edición, dotados con 2.500 euros y en tercer puesto figuran Tinte 9 y Parras 5. Además de los ocho premios por categoría establecidos, se han otorgado cuatro premios singulares de 600 euros.

El listado de premios es el siguiente:

PREMIOS EN LA MODALIDAD ARQUITECTURA ANTIGUA:

1º Premio, dotado con 3.000 €, al Patio de: C/ MARTIN DE ROA, 7

2º Premio, dotado con 2.500 €, al Patio de: C/ MARROQUIES, 6

3º Premio, dotado con 2.000 €, al Patio de: C/ TINTE, 9

4º Premio, dotado con 1.500 €, al Patio de: C/ SAN BASILIO, 14

5º Premio, dotado con 1.500 €, al Patio de: C/ MAESE LUIS, 22

6º Premio, dotado con 1.500 €, al Patio de: C/ POSTRERA, 28

7º Premio, dotado con 1.000 €, al Patio de: C/ SAN BASILIO, 44

8º Premio, dotado con 1.000 €, al Patio de: C/ PARRAS, 6

PREMIOS EN LA MODALIDAD ARQUITECTURA MODERNA:

1º Premio, dotado con 3.000 €, al Patio de: C/ PASTORA, 2

2º Premio, dotado con 2.500 €, al Patio de: C/ CHAPARRO, 3

3º Premio, dotado con 2.000 €, al Patio de: C/ PARRAS, 5

4º Premio, dotado con 1.500 €, al Patio de: C/ DUARTAS, 2

5º Premio, dotado con 1.500 €, al Patio de: C/ SAN JUAN DE PALOMARES, 8

6º Premio, dotado con 1.500 €, al Patio de: C/ PEDRO FERNANDEZ, 6

7º Premio, dotado con 1.000 €, al Patio de: C/ SAN BASILIO, 20

8º Premio, dotado con 1.000 €, al Patio de: C/ GUTIERREZ DE LOS RIOS, 33



4 Premios Singulares de 600 €, cada uno de ellos, a los Patios de:

C/ DIEGO MENDEZ, 11

C/ MAESE LUIS, 4

C/ POZANCO, 21

C/ MAESE LUIS, 9

Este año, el jurado ha estado compuesto por Diego Ortega, técnico de la Delegación de Promoción de la Ciudad ya jubilado especialista en patios; Leopoldo Izquierdo, director del Palacio de Viana; Francisco Javier Cantador, periodista; Mercedes Castro, arquitecta municipal y Ángel Lora, botánico profesor de la Universidad de Córdoba.