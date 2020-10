Patios de Córdoba 2020: el festival de los patios empieza con poca afluencia y medidas anticovid

El Festival de los Patios de Córdoba ha dado comienzo este jueves con poca afluencia de visitantes y medidas anticovid. Un total de 49 recintos podrán visitarse desde hoy y hasta el día 18 en una edición con drones, limitaciones de aforo, hidrogel en la entrada, mascarillas obligatorias, control de temperatura y desinfección diaria. Otra novedad más es que antes de la apertura los cuidadores han tenido que someterse a pruebas PCR, siendo negativo el resultado de todas.

A las 11.00 horas abrían sus puertas los patios y daban paso a los primeros visitantes, principalmente vecinos de Córdoba y algún que otro turista procedente del territorio nacional. La presencia de público es bastante menor que la que se produce cada año en las fechas tradicionales en las que el certamen se celebra, mayo, mes en el que durante los primeros días es frecuente ver, además de infinidad de turistas, a grupos de alumnos que visitan estos recintos con sus colegios. Las limitaciones en la movilidad entre algunos países, el miedo por la incertidumbre que hay por el coronavirus y el cierre de Madrid están repercutiendo en la afluencia.

Recorrido por los patios

En el Alcázar Viejo, uno de los barrios que más visitantes recibe año tras año, las colas son pequeñas e intermitentes en los primeros momentos de esta jornada de apertura, que está siendo "tranquila" y "con muchos nervios", según señala Rosa Collado, de Martín de Roa 7. "Los primeros días otros años esto está hasta arriba, pero este es distinto", afirma. Allí, Ian Río, cuidador contratado por el Ayuntamiento, toma la temperatura a los primeros visitantes. "Esto está vacío en comparación al año pasado", asegura.

Tamara Onetti, cuidadora del patio de San Basilio 17 piensa que "las expectativas que tiene este año el Ayuntamiento son distintas a las que vivimos aquí, donde no hay turistas" y, de momento, "hay más papeleras que visitantes".

Una de las diferencias entre que el certamen se celebre en mayo y octubre es el color que ofrecen los patios, más verdes y menos floridos ahora que en primavera. "Ahora todo está verde y en mayo hay más flor que hoja", explica Antonio Alonso, de Martín de Roa 9, que indica que "apenas se ven geranios y gitanillas y "es raro ver claveles".

Esta primera jornada no está exenta de incidencias, como la ocurrida en San Basilio 14 al poco de abrir y al estropearse el termómetro con el que la controladora tomaba la temperatura. Al no funcionar, la cola no avanzaba y ha habido hasta quien ha decidido irse a otro patio. Al final el problema se ha resuelto. "No esperábamos esto a primera hora y nada más abrir", señala Carmen Ibáñez, propietaria de este patio que suele ser uno de los que más afluencia tiene cada año al ser el primero que encuentra el visitante tras pasar Caballerizas. Ignacio Álvarez, presidente de la asociación de vecinos del barrio, echa en falta el ambiente de mayo, la música y las actividades, ya que "para mí es como la feria", asegura. "Este patio está todo el año cuidado y los geranios y gitanillas tienen buen tamaño a pesar de ser octubre", afirma Carmen mientras muestra las crestas de gallo, los tagetes, las penthas, el ciclamen, los crisantemos y plantas como la mimosa vergonzosa, que no suelen estar en mayo.

Entre los que aguardan en la cola de San Basilio 20 están Víctor Rodríguez y María Ángeles Mercado, una pareja de Segovia que visita por primera vez los patios y que en mayo se quedó con ganas de venir a Córdoba a conocerlos. Isabel Martínez, cuidadora de este patio, explica que el "aforo es muy limitado y todo va muy tranquilo, los visitantes están cómodos y se les explica la historia del patio". Dentro Teresa Muñoz explica los tesoros de este patio que combina arqueología y vegetación y que exhibe la belleza de sus azaleas y begonias en un entorno en el que destaca su pozo mudéjar y su limonero en espaldera. "El patio cordobés no son las flores, son las personas", asegura.

Durante la primera jornada la tónica ha sido la "tranquilidad". Alberto Criado, controlador de Chaparro 3 asegura que por allí han pasado más de 40 personas cuando en años anteriores había días con 600 y hasta 1.000. Prácticamente todos los visitantes eran de Córdoba y "solo ha venido un extranjero". El cuidador de este patio de arquitectura moderna asegura que ha sido una jornada "totalmente distinta, es la forma de ver los patios antigua, con visitantes de Córdoba, hablando sin prisas y sin agobios". "Es menos turismo y más disfrutar", sentencia. "Hacía tiempo que no disfrutaba de los visitantes tanto, que es de lo que se trata", concluye.

Novedades

Este festival de los patios atípico se estrena con novedades que llegan de la mano de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, como el dispositivo que controla en tiempo real el aforo en el Alcázar Viejo, que se puede consultar a través de la web www.patios.cordoba.es. Para ello se han instalado sensores en cada patio. La otra gran novedad son los tres drones que utiliza el Ayuntamiento en el Alcázar Viejo y que están conectados a la Policía Local para que si hay aglomeraciones o se incumplen las normas, actúe de inmediato.

En esta edición, los controladores, que ascienden a 51 (uno por patio), tienen más trabajo del habitual y entre su cometido está, además de la organización de las colas, el de vigilar que se cumplen las medidas impuestas. En el interior de los patios son los cuidadores los que están pendientes del cumplimiento. Dentro de estos recintos este año no se permiten fotos sin mascarilla y la visita no puede durar más de quince minutos. Además hay seis coordinadores de ruta , atentos también a que se cumple todo; y dos informadores en la vía pública por cada una de ellas (cuatro en el Alcázar), que serán más fines de semana y el día 12, que también están para recordar las medidas impuestas. Los patios son desinfectados dos veces al día.

Además de los 49 patios, se pueden visitar San Juan de Palomares, 11 y Plaza del Potro, 1, dentro de la categoría de institucionales y emblemáticos.