Partidos y el Instituto Halal piden agilidad para el parque industrial

Responsables políticos municipales e Isabel Romero, directora del Instituto Halal, reaccionaron ayer a los pormenores que Diario CÓRDOBA dio a conocer del informe Cimalsa, un análisis encargado por el Ayuntamiento sobre las ubicaciones más adecuadas en Córdoba para levantar un parque logístico e industrial dedicado al mercado Halal, coincidiendo en forma general con la necesidad de darle nuevos impulsos al proyecto y agilizar los pasos. El informe prima unas posibles áreas para la ubicación del parque sobre otras por diferentes motivos (Se apuesta por un espacio cerca de El Higuerón y el parque Logístico, estas últimas instalaciones, el polígono de La Rinconada y por último, El Álamo). Sin embargo, estas primeras reacciones se centraron más en el fondo del proyecto: un centro logístico e industrial con el protagonismo de pymes y micropymes, tan diversificado en sus productos como abierto a la internacionalización en países islámicos y a un mercado en expansión en Europa.

Así, la más satisfecha por el informe, que espera conocer al detalle, es la propia directora del Instituto Halal, Isabel Romero, que ayer recordó que este análisis «era necesario, había que hacerlo» para acordar la estrategia a seguir, aunque el tiempo se esté echando encima lo alto y ya haya empresas de este mercado que ya quieran ubicarse en Córdoba. Serrano, recién llegada de un viaje por Marruecos y Dubai, reiteraba ayer la potencialidad de Córdoba y las posibilidades incluso financieras para impulsar esta industria en la ciudad.

GOBIERNO LOCAL / Por su parte, desde Alcaldía se declinó ayer valorar por ahora el informe, ya que se prevé consultar el mismo con empresarios y sindicatos. En cierta forma, en la línea de lo expuesto por el primer teniente de alcalde en el cogobierno municipal, Pedro García. El presidente de Urbanismo reiteró su apuesta por un área logística, de servicio e industrial Halal que «incorpore la intermodalidad» en el transporte, como puede ser la zona de El Higuerón, aunque «es imprescindible el compromiso y participación del Gobierno de España», concluyendo «la Variante Oeste y la ampliación de la estación de mercancías de El Higuerón, y de la Junta de Andalucía, con la ampliación, modificación y conexión del actual Parque Logístico». De hecho, y sin descartar como una quinta alternativa del proyecto a Villarrubia, García propone «convocar ya una mesa para un programa de trabajo y con plazos reales».

Desde el grupo municipal de Ganemos, el concejal Rafael Blázquez mostraba ayer el apoyo a este proyecto como motor económico y lo que puede significar para crear puestos de trabajo, aunque "a muy largo plazo, como para que ese parque pudiera ser el auténtico motor del sector Halal y el empleo que pueda implicar". «Pero creemos que lo más importante es el impulso al propio clúster, con medidas concretas a corto plazo y un plan integral en el que se implique también, al menos, la Administración autonómica».

Por su parte, el más crítico fue el portavoz municipal del PP, José María Bellido, que consideró el estudio como la confirmación de «algo evidente: el gobierno municipal de Isabel Ambrosio ha perdido cuatro años. No ha existido avance alguno en el impulso del clúster halal, solo declaraciones de buenas intenciones y estudios que no concretan nada». Además, el informe «es una enmienda a la totalidad de la apuesta por el desarrollo logístico de El Higuerón, pues desmonta que se pueda empezar a impulsar ya». En resumen "el estudio confirma que no ha existido avance con Ambrosio, pese a encontrar cuando llegó hace cuatro años esta iniciativa, y que la mejor opción que plantea se proyecta al largo plazo, lo que desmonta el relato de Ambrosio de impulsar el eje logístico de El Higueron de manera inmediata como ha venido repitiendo durante todo su mandato. Nuevo revés", sentencia Bellido

Por su parte, José Luis Vilches, edil de Ciudadanos, muestra su excepticismo ante algunas cifras del proyecto (como el número de empresas y de puestos que crearían) aunque muestra su voluntad de colaborar si «nos convence con datos». "Para ser Halal solo se necesita la homologación de fabricación y eso lo hace una persona autorizada que certifique que el procedimiento se realiza de acuerdo al método Halal, que se desplaza al lugar y certifica,ejemplo Covap tiene productos Halal sin estar ubicado en un polígono con ubicación específica y en Córdoba hay restaurantes Halal en la Juderia. El plan que conocemos anterior y que prometía la creación en el 2020 de 1.238 empresas y 5.238 nuevos puestos de trabajo, lo que supone una media muy baja de puestos de trabajo por empresa, nos hacía pensar que el tal plan, pagado con fondos municipales era un plan poco estudiado y nada consistente".

Así, "si posteriormente el equipo municipal maneja otro plan y otros estudios diferentes y que ignoramos, estaríamos dispuestos a ayudar y a comprometernos a su implantación. Pero permítasenos poner en cuarentena este tema de polígono Halal y que lo veamos más como un proyecto electoral y una quimera que una realidad", dice concluyendo que «creación de empleo e industrialización, sí. Engaños y falsas expectativas, no».

Las propuestas

Cuatro sitios alternativos

EL HIGUERÓN

La creación de un parque logístico e industrial halal junto a El Higuerón es la primera apuesta por su fácil conexión. Sin embargo, a corto plazo parece poco viable al ser terrenos de titularidad privada, con otra calificación urbanística que hay que cambiar y con ausencia de planeamiento aprobado. 90 hectáreas.

PARQUE LOGÍSTICO

Cercano al anterior e igual de bien comunicado, con servicios ya disponibles y de titularidad pública. El problema es que necesita un cambio normativo porque no se permiten actividades industriales. Hasta ahora solo de transporte. 36 hectáreas.

LA RINCONADA

De titularidad pública pero sin dotación aún de urbanización, infraestructuras y servicios. No hay transporte. El planeamiento sí está parcialmente aprobado. 191,6 hectáreas.

EL ÁLAMO

De titularidad privada, con un plan parcial aprobado y con usos adecuados al proyecto halal (industrial, terciario, comercial y dotacional) , aunque sin obras de urbanización, servicios, transporte público... 145,8 hectáreas hábiles.