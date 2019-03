Los partidos apuran hasta el final para presentar sus listas a las elecciones

Los partidos políticos han apurado hasta el último día de plazo para la presentación en la Junta Electoral de sus listas a las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 28 de abril. Hoy se cierra el periodo que tenían las formaciones para registrar sus candidaturas al Congreso y al Senado y, de los partidos que tienen representación actualmente en alguna de las dos cámaras por la provincia de Córdoba, solo lo han hecho ya el Partido Socialista y Ciudadanos. Ni el Partido Popular, ni Unidos Podemos, las otras dos formaciones que lograron algún diputado en la pasada legislatura, han inscrito todavía a sus candidatos.

En los últimos comicios generales (junio del 2016), Córdoba se jugaba seis escaños: dos de ellos fueron para el PSOE (que nombró diputados a María Jesús Serrano y Antonio Hurtado); dos para el PP (José Antonio Nieto, que renunció tras su nombramiento como secretario de Estado, siendo sustituido por Isabel Cabezas, y Rafael Merino); uno para Unidos Podemos (Manuel Monereo), y uno más para Cs (Marcial Gómez). En el Senado estuvieron representados cuatro cordobeses (al margen de los de designación autonómica): tres por el PP, Beatriz Jurado, Jesús Aguirre y Fernando Priego; y José Manuel Mármol (PSOE).

LA LISTA DEL PP DE CÓRDOBA / Este fin de semana, el Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado la propuesta del Comité Electoral Provincial y ayer dio a conocer los nombres de quienes acompañarán a Andrés Lorite y Fernando Priego en el Congreso y en el Senado, respectivamente. Así, optan a ocupar un escaño en la Cámara Baja la lucentina María de la O Redondo como número dos, seguida de Ana Tamayo, exconcejala en Córdoba; el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres; el de Valenzuela, Antonio Pedregosa, y la regidora de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez.

En el Senado, la número dos de la candidatura es la exalcaldesa de Fuente Obejuna Isabel Cabezas, que en esta legislatura ha sido diputada, y en el tercer puesto va el alcalde de Añora y diputado provincial, Bartolomé Madrid. En Córdoba no ha habido problema con la designación de estos candidatos (más allá de que no sabemos si de manera intencionada o no se aireara la posibilidad de que Nieto regresara al Congreso), a diferencia de lo que ha ocurrido en otras provincias españolas, que han visto desplazados los nombres propuestos por las direcciones provinciales ante la imposición de la dirección nacional. Una auténtica semana de infarto es la que se ha vivido en Génova, que tuvo que suspender a mediados de semana el acto que había previsto para presentar a los aspirantes a senadores por el lío interno generado por lo que algunos han llamado directamente «purgas del marianismo», algo que Casado se ha afanado en negar.

EL VÍA CRUCIS DEL PSOE / El PSOE también ha pasado su propio vía crucis para aprobar sus listas a las generales. En Córdoba, al igual que en Almería, Cádiz y Sevilla, la dirección regional, con la que se alinea la provincial, no alcanzó un acuerdo con Ferraz, por lo que finalmente Pedro Sánchez terminó laminando a los candidatos susanistas de las planchas. Finalmente, la de Córdoba la encabeza Luis Planas, la única concesión que se hizo al federal. Le siguen Rafi Crespín, la principal sorpresa que deparó el comité federal del pasado domingo en lo que a Córdoba respecta; y Antonio Hurtado, en tercera (y apretada) posición. En las listas al Senado, el barrido fue general. Ferraz situó en cabeza a María Ángeles Luna, seguida del sanchista Alfonso Muñoz. La participación de María Jesús Serrano en la gestora del PSOE la hizo saltar desde la lista del Congreso, donde la había propuesto la dirección regional, al tres del Senado.

En las planchas socialistas a las generales se coló el conflicto entre la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y la dirección provincial, liderada por Antonio Ruiz, por los nombres que debían integrar la lista del 26-M. Finalmente, y con ayuda de Ferraz, la alcaldesa impuso su criterio frente al de Ruiz, en una guerra soterrada en la que ya hay quien vaticina otra escaramuza para elegir presidente de la Diputación.

LÍO EN UNIDOS / El monumental lío que ha llevado a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE a concurrir por separado en las municipales, da buena cuenta de las tensiones que se viven estos días entre Podemos e IU a nivel federal. A priori, en Córdoba, ambas formaciones llevaron a cabo sendos procesos para elegir candidatos y no se esperan sorpresas, pero las direcciones provinciales llevan in albis toda la semana. Podemos había designado a Martina Velarde al Congreso, después de que se filtrara y se cayera en apenas unas horas el nombre del camerunés Sani Ladan. En IU, por su parte, eligieron para el Congreso a Carmen María Ruiz, Elena Ruiz, Miguel Ángel Peña y Juan Madueño. Para el Senado, a Manuel Baena. Así las cosas, si no se produce la aparición de ningún paracaidista, la lista la abrirá Podemos con Velarde, seguida de Miguel Ángel Peña (IU).

En Cs, por último, no ha habido sorpresas en Córdoba, ya que repiten los candidatos a ambas cámaras: Marcial Gómez (Congreso) e Isidoro García-Escribano (Senado).