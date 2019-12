Parte del decreto de parcelaciones de la Junta está en el aire por un conflicto de competencias. El Gobierno central ha mostrado su disconformidad con una decena de artículos, por lo que a partir de ahora empezará un procedimiento de negociación entre las dos administraciones.

Fuentes de la Junta han explicado a este periódico que el Gobierno central ha mostrado su disconformidad al considerar que el decreto aprobado hace tres meses colisiona con la Ley de Costas. Según estas fuentes, está prevista una próxima reunión entre ambas administraciones para abordar este tema.

Estas fuentes explican que la Junta "defiende que el decreto ley de viviendas irregulares no invade competencias estatales" y que "tiene el aval del servicio jurídico de la Junta", por lo que "así lo argumentará ante el Gobierno en una próxima reunión bilateral". Esta fuentes indican que en esa reunión se escucharán los argumentos del Ministerio, que aluden a la Ley de Costas, y si hubiera colisión, se cambiarían algunos artículos". A pesar de ello, añade, "la Junta defenderá la legalidad del decreto ley que fue convalidado en el Parlamento andaluz por PP, PSOE, Cs y Vox", y que "ha sido refrendado con mociones en varios ayuntamientos gobernados por PSOE e IU", por lo que, concluyen, "cuenta con un amplio consenso político".

Los diez artículos en los que hay discrepancias

En total son diez artículos sobre los que hay discrepancias. Según el acuerdo alcanzado en la comisión bilateral entre Gobierno y Junta por el ministro en funciones de Agricultura, Luis Planas, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se van a iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias en relación a los artículos 2, 3, del 10 al 15, 20 y 24 y a la disposición final primera. A partir de ahí se creará un grupo de trabajo para ello.

El artículo 2 hace referencia a las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley de 1975, que, aunque no tengan licencia por estar en suelo no urbanizable, con el decreto la tendrían, así como las de suelo urbano y urbanizable con delito prescrito al entrar en vigor la Ley de 1990. El artículo 3 se refiere a la figura del Asimilado al fuera de Ordenación, que es la herramienta básica del decreto. En cuanto a los artículos del 10 al 15, aluden a los planes especiales, destinados a facilitar los servicios básicos a los núcleos que no están recogidos en el planeamiento urbanístico. El artículo 20 se refiere a la incorporación de parcelaciones al planeamiento, mientras que el 24 se centra en las viviendas que son incompatibles con la ordenación urbanística. Por último, la disposición final primera abarca las modificaciones que se introducen en la LOUA del 2002. Todo esto da idea del alcance de las discrepancias planteadas.

Hay que recordar que el decreto que entró en vigor en septiembre amplía la cobertura de la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), lo que abre nuevas oportunidades, e introduce la posibilidad de realizar planes especiales. Él AFO no legaliza, pero permite la inscripción de la vivienda en el Registro de la Propidad y el acceso a los servicios básicos con condiciones. Sin embargo, en la capital el decreto tiene poca incidencia, y de ello se habían quejado los colectivos de parcelistas, ya que las viviendas del entorno de Medina Azahara, las inundables de los alrededores del aeropuerto o las que están en suelo protegido de la Sierra siguen quedándose fuera. Aún así habrá viviendas que puedan acogerse al AFO a través de este decreto de las más de 42.000 existentes a nivel provincial. Además, al margen de la LOUA, es la única herramienta que hay en vigor, ya que su puesta en marcha supuso dejar sin efecto el del 2012 y las posteriores reformas de la LOUA que ha habido para facilitar los servicios básicos.