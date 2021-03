El Parque de Levante estará terminado antes del verano

El Ayuntamiento de Córdoba espera que las obras del Parque de Levante estén finalizadas para el verano, antes incluso de lo que estaba previsto cuando se inició el proyecto en noviembre. El alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, han visitado hoy la zona para confirmar que las actuaciones "avanzan a buen ritmo" y que el Parque de Levante "va tomando forma". En concreto, esta fase del proyecto incluye la plantación de 1.069 especies arbóreas en una superficie aproximada de 150.000 metros cuadrados. Precisamente ahora se ha concluido la plantación de los 300 árboles de hoja caduca, como algorrobos y almezos.

El alcalde ha recordado que en esta fase (la tercera en la historia del parque) se está haciendo una inversión cercana a los 900.000 euros y que en fases posteriores se incluirá el mobiliario urbano y equipamiento que se defina con los vecinos de Levante, así como la iluminación del parque que también está prevista. La obra la está acometiendo la empresa Trafisa Construcción y Medio Ambiente.

Asimismo, Bellido ha recordado que el Parque de Levante completará el anillo verde que rodeará a la ciudad desde Poniente a Levante, con actuaciones en el Parque del Flamenco, Parque del Canal y Patriarca. "Esperemos que esta obra siga a buen ritmo y pronto podamos venir a disfrutar de este parque que cierra una herida en esta ciudad desde hace décadas", ha dicho el regidor aludiendo el tiempo que llevaba varada la iniciativa. Por su parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha explicado que la intención del Ayuntamiento es incluir entre el mobiliario del parque: juegos infantiles, juegos cardiovasculares y bancos.

Una de las curiosidades del Parque de Levante, pensado como el resto del anillo verde, es decir, como una dehesa multiespecie (no sólo con encinas si no con algarrobos, pinos piñoneros o almezos), es que se abastecerá de agua para el riego de una forma no extractiva (no con pozos). Se hará con aguas superficiales que llegan al parque a través de un venero de la Sierra que se desvió por la construcción de la autovia. Ahora el agua del venero se recogerá en un aljibe con capacidad para 1.5 millones de metros cúbicos de agua. Además cuando por el estío este agua sea insuficiente se contará con la colaboración de la Comunidad de Regantes, que cederán agua para corregir el déficit hídrico.