El paro sube un 3,65% en enero y afecta a 69.179 cordobeses

Aquí en Córdoba hay bastante paro porque no hay empresas dispuestas a solventarlo. Sabido es que la creación de empresas no depende del Consistorio, como muchos creen. Si volviera Córdoba a tener las empresas que tenía hace 30 años, seguro que no habría tanto paro. Pues las farmacias, auto escuelas y bares, no pueden dar más de que que dan. Es más: para no haber, no hay ni equipo local de fútbol...