Adelante Andalucía urge a iniciar la creación del conjunto arqueológico de Ategua

La comisión de cultura del Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley sobre Ategua, a propuesta del grupo de Adelante Andalucía. La parlamentaria por Córdoba de la confluencia Ana Naranjo ha informado sobre esta PNL, que debería iniciar los trabajos para la creación del conjunto arqueológico de Ategua, adscrito a la Consejeria competente en materia de Patrimonio.

No es la primera vez que Adelante Andalucía abandera esta reclamación y promueve una PNL de este tipo, toda vez que considera que el acuerdo que suscribieron la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba para la revitalización y puesta en valor de Ategua no se está cumpliendo. Cabe recordar que aquel protocolo general de colaboración se firmó el 20 de junio del 2016, y en varias ocasiones los responsables de Cultura, como el exconsejero Miguel Ángel Vázquez, han defendido su plena vigencia. La parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo considera, por el contrario, que la mesa de Ategua no se reúne con la periodicidad que debería y que la Junta de Andalucía no está cumpliendo con los acuerdos suscritos. "No se ha cumplido con todos los acuerdos suscritos en aquel protocolo", afirma.

En la proposición no de ley aprobada esta mañana, los grupos parlamentarios andaluces se han comprometido a realizar un plan director que asegure el mantenimiento y la protección del yacimiento de Ategua, que incluya un anexo con inversión plurianual, además de más inversión en señalética para el conjunto arqueológico. Asimismo, el texto determina la necesidad de establecer un convenio con la Asociación de Amigos de Ategua, que permita la acción de divulgación del yacimiento al conjunto de la sociedad andaluza. En última instancia, se precisa la búsqueda de medidas que impidan el expolio y deterioro del yacimiento cordobés.