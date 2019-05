Diagnóstico de Las Palmeras: Falta formación, empleo y orgullo de barrio, sobra paro y pobreza

El barrio de Las Palmeras "no va a parar". Con esa premisa, la Universidad Loyola Andalucía ha sido escenario esta mañana de la presentación de un diagnóstico, coordinado por el profesor Antonio Sianes, pero realizado por jóvenes de Palmeras, sobre la compleja situación a la que se enfrentan los vecinos de esta zona y las inversiones urgentes que hay que acometer para revertir este panorama.

Uno de los principales problemas que señala el diagnóstico es la elevada tasa de desempleo, que se sitúa en torno al 75% de media y supera el 83% entre los jóvenes de 18 a 25 años, fruto entre otras cosas, de la falta de formación y el abandono escolar prematuro de los chavales del barrio.

Ante tal evidencia, el presidente de la asociación de vecinos Unión y Esperanza, Luis Maya, ha reclamado a la Junta que se diseñen itinerarios formativos adaptados a las necesidades específicas de estos chavales, que en muchos casos ni siquiera cuentan con el Graduado Escolar. También exigen un plan de empleo específico que permita la integración laboral tanto de los jóvenes como de los mayores de 55 años que están excluidos del mercado de trabajo.

Plantean los vecinos que tal exclusión no se debe únicamente a la falta de formación, sino al "estigma" que acompaña a quienes viven en Palmeras, y que limita automáticamente su acceso a puestos incluso de baja cualificación. Y es que un elevado porcentaje de las personas que viven en este barrio no quieren vivir en él y ni siquiera quieren escolarizar a sus hijos en los colegios de la zona, "no porque los centros sean malos, sino por el estigma que acarrea ser de Las Palmeras". Dos de cada tres encuestados con hijos menores, los escolarizan en centros fuera del barrio. "Falta esperanza", destaca el informe, que apunta que el 80% de los vecinos encuestados no esperan que la situación vaya a cambiar.

El elevado nivel de pobreza es otro hándicap. La mayoría de las familias vive con menos de 500 euros, de hecho, se estima que perciben 143 euros por persona y mes de media, seis veces menos que la media nacional, por lo que el 80% confiesan necesitar ayudas privadas o públicas para compensar esa falta de recursos.

Luis Maya y Antonio Rodríguez Chache, otro de los vecinos del barrio, han explicado que "en Las Palmeras se ha invertido mucho dinero a lo largo de los años, pero sin resultado porque se ha diseñado un traje sin tomar medidas a quien se lo debe poner". Ahora reclaman a las instituciones que "se ejecute el plan ideado por los propios vecinos en el 2014 y aprobado el año pasado en el Pleno que permita el empoderamiento de los jóvenes, la mejora de la educación como pilar y favorezca medidas de apoyo al empleo". Según Chache, "hemos perdido ya tres generaciones, y no queremos perder ni una más".

Prudentes en sus reivindicaciones, han asegurado que su intención es conseguir que se cumplan sus demandas "a través del diálogo y la negociación" si bien no descartan llegar a las movilizaciones si no se toman medidas concretas en el corto plazo.

A diferencia de otros barrios en situación de pobreza, en Las Palmeras existen condicionantes añadidos como "el mayor aislamiento por la distancia geográfica y las barreras arquitectónicas existentes, y la variedad de étnicas que conviven en el barrio que requieren una atención distinta y ajustada a sus necesidades para evitar que el barrio acabe convirtiéndose en un gueto".

El director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, y el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, han acompañado a los vecinos en la presentación, subrayando la importancia del "compromiso" de las instituciones y la urgencia en el diseño de medidas adaptadas que mejoren la empleabilidad y la formación de los vecinos.

Mural en la pared de las instalaciones deportivas municipales de Las Palmeras. Foto: CÓRDOBA