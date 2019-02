Padres y patronal defienden las donaciones a colegios concertados

Ante el recordatorio del Ministerio de Hacienda, ayer, de que los donativos que algunos padres realizan a fundaciones de colegios concertados solo pueden deducirse en el IRPF si cumplen los requisitos legales, es decir, si constituyen una donación sin contraprestación, y la posiblidad de reclamar estas deducciones a las familias desde el año 2015, la patronal cordobesa de Escuelas Católicas y la Federación de Padres de Alumnos de la escuela concertada han pedido «tranquilidad a las familias y a los centros» ante informaciones que consideran «inaceptables».

La ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó ayer en la Comisión de Educación del Congreso que el cómputo total de las deducciones por donaciones en el IRPF que hacen los padres que llevan a sus hijos a los centros concertados superan los mil millones, sin especificar a qué periodo corresponde esa cifra. No obstante, según la ministra de Educación, se trata de una cuestión que corresponde al Ministerio de Hacienda, ya que está relacionada con impuestos, y que el departamento de María Jesús Montero hará un análisis y «habrá unas deducciones válidas y otras que a lo mejor no lo son tanto». Ante estas declaraciones, que ayer provocaron preocupación en la enseñanza concertada, la presidenta de Concapa en Córdoba, María Luisa Lucena, que es también presidenta andaluza y vicepresidenta nacional de la Confederación de padres de alumnos, mostró su «más absoluta discrepancia con esta manera de proceder, claramente electoralista y política», que solo pretende «poner nerviosos a los padres en un momento en que está próximo el plazo de escolarización, para que no matriculen a sus hijos en la enseñanza concertada». Lucena insistió en que las donaciones «se llevan a cabo desde la libertad, voluntariedad y sin ningún tipo de contraprestación, siendo prueba de ello el que no se llevan a cabo por la totalidad de las familias». En su opinión, «no hay nada fraudulento en esas donaciones», pues en nuestro país existen muy diversas entidades que reciben donativos «y no se pone en duda su validez».

Por su parte, el presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, Antonio Guerra, lanzó un mensaje de «tranquilidad a las familias y a los centros», pues «no estamos ante ningún aviso oficial de la Agencia Tributaria que afecte a la generalidad de los padres que ha elegido la enseñanza concertada y efectúa donaciones». Según las fuentes a las que han tenido acceso, «las actuaciones de Hacienda se han restringido a casos aislados» y las aportaciones pueden desgravar fiscalmente.