Paco Morales ofrece un no pregón homenaje a la Fuensanta y a su gente

Ocurre a veces. Uno puede ser un máquina entre fogones, preparando suflé de pato o haciendo cocochas, pero dejar con hambre al público al ponerle por delante un pregón. Es un género complicado que exige mucha cercanía y un gran don de gentes para no fallar ante un toro difícil de manejar, al que esta noche se enfrentó sin mandil ni casco uno de los estrellas Michelín de Córdoba, el chef Paco Morales.

El inventor de Noor, de los sabores con raíces, del discurso gourmet, se subió al escenario con unas notas para improvisar un speech que, para hacer honor a la verdad, tuvo poco de pregón y mucho de homenaje de andar por casa al barrio y a su gente. Él mismo empezó pidiendo disculpas a los medios por no haber repartido el texto con antelación porque no lo tenía, confiado en que las tablas que posee cuando habla de sus creaciones culinarias le valdrían para enfrentarse a un barrio y a sus gentes. No imaginaba quizás que a veces los auditorios más exigentes no están en los grandes escaparates.

Pero fue valiente. Salió a puerta gayola ante el tendido, arropado por su padre, su madre, sus tíos, sobrinos y demás familias, que lo miraban atentos desde primera fila, y aunque en esta ocasión quizás no estuvo para llevarse el rabo, justo sería darle al menos la oreja porque se curró al personal repartiendo elogios y halagos con los que rememoró tiempos pasados compartidos con su gente de la Fuensanta, haciendo gala además de una gran dosis de humildad que bien le haría merecedor del trofeo.

En unos cuarenta minutos, hizo un somero repaso de los grandes nombres del barrio en el que se crió y del que se fue escopeteado, según dijo, para encontrarse con el mundo. «No damos las gracias lo suficiente a nuestros padres», insistió en varias ocasiones, antes de aludir a los negocios de la zona, a la familia García, del Choco, la otra estrella Michelín, al bar Manolín, a su tío Miguel, de Miguel Aluminios, habló de su tío Ángel, el que le lleva los espárragos trigueros (o debería) y, sobre todo, del Asador Nati, el negocio familiar donde echó los dientes y donde aprendió a ser.

Repartió también algún que otro pellizco a su madre, a la que le tiene que hacer «platos más amables», y también a Córdoba y los cordobeses, a quienes animó a ser más arriesgados y menos milindres a la hora de comer y aventurarse de vez en cuando con algo más sofisticado que el clásico salmorejo con tortilla, pero lo hizo comedido, consciente de que el carácter cordobés hay que ganárselo poco a poco.

Cuando hubo hecho recuento de familiares y amigos, agradecido por activa y por pasiva y dejado claro que el pregón le había costado dos días sin dormir, se retiró a su cocina, el lugar donde se mueve como pez en el agua. «No sé si he estado a la altura», dijo sincero antes de terminar, para después pedir a toda la familia que se subiera al escenario a arroparle. Visto con perspectiva, aceptar el reto de ser pregonero en una ciudad como Córdoba tiene mérito y el chef Morales se defendió, por más que a alguno le habría gustado escuchar la réplica de Nati. Después de la foto, tal cual vino, se fue a su territorio, con sus trabajadores, a hacer lo que más le gusta. Chapó.